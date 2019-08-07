У РФ затримали ймовірного вбивцю автора пісні «владимирский централ»

У вівторок, 6 серпня, в будинок короля шансону Михайла Круга в російському місті Твер привезли підозрюваного у його вбивстві. Про це пише «Лента.ру».

Повідомляється, що співробітники СК Росії по Тверській області в присутності підозрюваного проводили слідчі заходи, також на місці були присутні поліцейські і бійці Омону Росгвардии.

Сестра шансоньє Ольга Медведєва розповіла, що слідчі напередодні візиту попросили її прибрати в хаті, де був убитий Коло, всі гострі предмети. Потім в автозаку привезли закутого в наручники чоловіка, якого вона раніше не бачила. Родичка співака не знає, який саме експеримент проводився в будинку, вона весь час сиділа в іншій кімнаті.

Як відомо, Михайло Круг, автор і виконавець пісні «Владимирский централ», був застрелений в ніч на 1 липня 2002 року. Злочинці проникли в особняк, відкрили вогонь, поранили тещу виконавця, а коли на крики прибіг сам Михайло Круг, і вистрілили в нього. Музикант помер в лікарні від важких вогнепальних поранень. Виконавці та можливі не названі замовники вбивства до цих пір. Злочин досі не розкрито, розробка двох підозрюваних у вбивстві співака — члена банди «Тверські вовки» Олександра Агєєва і якогось чоловіка на прізвище Веселов — не принесла результатів.