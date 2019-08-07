Польща позбавляється від винищувачів МіГ-29

Польща може остаточно вивести з експлуатації застарілі радянські винищувачі МіГ-29.

Про це повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.

Польські ВВС не використовують МіГ-29 з початку березня, коли один з таких літаків зазнав катастрофу. Пілотові тоді вдалося вижити, проте експлуатацію винищувачів призупинили.

У минулому польська армія вже припиняла використання МіГ-29 через катастрофу літаків.

Польські ВВС ще мають в розпорядженні пострадянські Су-22 і американські F-16.

Поки точно невідомо, чи повернуть в лад літаки МіГ-29. Відзначається, що ніхто не хоче брати на себе відповідальність за таке рішення.

Скептично налаштовані до радянських винищувачах і політики, які займаються оборонкой в правлячої партії «Право і справедливість».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч, головуючи на засіданні Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку, нагадав про порушення Росією міжнародного права в Україні і Грузії.