Зеленському важливо зробити Коломойському приємно

Прокуратура раптом вирішила звинуватити в чомусь Гонтареву. Завзяття псів государевих. Немає нічого безумніше, ніж чиновник-корупціонер, який хоче вислужиться і зберегти свою посаду, дозволяє заробляти далі.

І зазвичай такі люди і призводять до провалу.

Що буде далі? Прокуратура покличе Гонтареву. Гонтарєва звичайно ж не прийде. Що буде далі? У самому крайньому випадку самого великого завзяття якийсь чинуша з прокурорських вирішить оголосити Гонтареву в міжнародний розшук. Типу сказати Британії, що треба видати Гонтареву. Прекрасна думка. І це при тому, що західний світ вважає Гонтареву, і не безпідставно вважає, найсміливішим і ефективним реформатором в Україні. І це при тому, що Гонтарєва працює в поважному міжнародному інституті, ніж було підтверджено її висока репутація. І це при тому, що зараз Гонтарєва допомагає робити реформу банківського сектора в Тунісі.

Видадуть? Звичайно немає. Тому що Гонтарєва розумно заявить про політичні переслідування в країні з нечесними удами і корумпованими силовиками. І виявиться, що в Україні є політичні переслідування.

Тому що не видадуть її саме з таких мотивів. Якщо вже раніше таких персонажів, як Онищенко, яким ніхто в західному пристойному суспільстві руки не подасть, не видавали, то Гонтареву, яку поважають, і поготів.

В результаті весь світ підтвердить, що новий президент влаштовує політичні переслідування, спрямовані проти ворогів Коломойського. Адже особисто Зеленського немає причин переслідувати Гонтареву. Інвестори, поважають Гонтареву, побачать, як цінують її роботу. Хороший сигнал. А головне – на шару наїстися. Бо толку ніякого, а втрат для країни – сила-силенна. Слава працівникам прокуратури. Слава людям, охочим вислужиться і зберегти своє місце. І сигнал реформаторам, що після того, як ви скривдите корупціонера, корупціонери вам зобов’язання помстяться. Використавши державну машину. І керівництво країни підтримує таку ситуацію.

Гірше дурня, тільки дурень з ініціативою. Але Коломойському приємно. Це так. І якщо Зеленському важливо зробити Коломойському приємно, то прокуратура звичайно ж повинна продовжувати.

І так. Не зайвим буде нагадати, що люди втратили гроші в банках тому що власники банків вели себе, скажімо, не етично. І звинувачувати в цьому Гонтареву навряд чи варто. Але люди схильні звинувачувати не того, хто вкрав, а того, хто виявив, що все вкрадено. Не дуже раціональна поведінка. Хоча коли це люди були раціональні.

Сергій Фурса