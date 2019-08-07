Милованов відмовився назвати вартість тренінгу для «Слуги народу»

Почесний президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов відмовився назвати вартість навчання обраних депутатами представників партії «Слуга народу», повідомляє «Українська правда».

Реагуючи на відповідне питання журналіста, він сказав: «Ось дізнаєтеся з НАПК. Ми не будемо розголошувати, так як це — комерційна таємниця. Нам це невигідно розголошувати. Знаєте, це конкуренція».

За його словами, у KSE є конкуренція з бізнес-школами, університетами, тренінговими центрами та іноземними університетами.

«Тому ми не хочемо розголошувати ні матеріал, ні методику викладання, ні ціну. Я сподіваюся, що в НАПК буде мінімальна інформація. Це для нас вигідно», — додав він.

Коментуючи інформацію про те, що навчання «слуг народу» могло коштувати близько 100 тисяч доларів, він сказав, що «Не ті суми, але і не те, що взагалі не те. Це дорога програма, я вам так скажу».

При цьому він не боїться, що імідж школи економіки зміниться на політично заангажована.

«Я думаю, що люди це не поділяють … Вони думають, що будь-яка асоціація з політиками — це політичне. Ні, ми підтримуємо їх інтелектуально і будемо продовжувати підтримувати інтелектуально. Ми не підтримуємо їх політично», — сказав він, зазначивши, що особисто він голосував на президентських виборах Петра Порошенка.

У парламентських виборах Милованов не брав, оскільки «сидів у штабі партії Зеленського і розробляв разом з першими особами партії цей курс».

Раніше повідомлялося, що партія «Слуга народу» планує використовувати у Верховній Раді програмне забезпечення з застосуванням технологій штучного інтелекту під назвою «Великий брат» для відстежування порушень під час голосування депутатів.