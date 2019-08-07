У річці під Харковом виявили 89-річного потопельника

В річці в селі Левківка Зміївського району втопився чоловік.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполиции в Харківській області.

Повідомлення про виявлення тіла надійшло в поліцію 5 серпня близько 18:00. На місце виїжджала слідчо-оперативна група.

Поліцейські з’ясували, що 89-річний місцевий житель пішов обробляти город і впав в річку, яка межує з його садибою. Самостійно вибратися дідусь не зміг і потонув.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Обставини події встановлюються.