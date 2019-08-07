У Києві за дві хвилини пограбували магазин мобільної техніки

У ніч на 7 серпня в Києві за адресою вулиця Андрія Малишка, 3а група людей пограбувала магазин «Алло». Після вчинення злочину вони зникли в невідомому напрямку. Для розгляду на місце виїхали правоохоронці.

Все сталося близько 04:50.

За словами правоохоронців, група невідомих розкрила двері, розпиляла решітку та проникла в магазин. У момент пограбування всередині нікого не було. Вже через дві хвилини злочинці сіли в автомобіль і зникли в невідомому напрямку.

Коли прибула охорона і поліцейські, то всередині нікого не було. При огляді з’ясувалося, що зі стелажів вкрали понад 30 дорогих мобільних пристроїв, серед яких були Apple і Samsung. Точна сума збитку і подробиці події встановлюються.