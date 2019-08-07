У «Слуги народу» визнали, що частина депутатів з проросійською позицією, їх перевиховають

У фракції президентської партії «Слуга народу» мандат отримають ряд депутатів з проросійськими поглядами, проте вони будуть у меншості. Про це заявив один з можливих кандидатів на посаду керівника фракції Давид Арахамія, передає Радіо НВ.

За його словами, в партії «Слуга народу» не більше 1-2% людей з проросійськими і антимайданными поглядами. При цьому, говорить Арахамія, всі вони мажоритарники.

«І це умовно проросійські — це не люди, які кажуть, що нам треба йти в Росію, а вони умовно кажуть, що не все так однозначно, треба розбиратися … «, — додав він.

Разом з тим Арахамія підкреслив, що він не поділяє погляди таких депутатів, вважаючи, що їх потрібно «перевиховувати».

Говорячи про моделі прийняття рішень фракцією Арахамія зазначив, що якщо до 10% нардепів від СН будуть проти певного рішення, то вони повинні прийняти позицію більшості.