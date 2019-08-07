На Черкащині чиновників викрили у махінаціях з держмайном

На Черкащині співробітники Служби безпеки України викрили масштабний корупційний механізм з продажу майна, переданого в дохід держави. Про це повідомили в прес-службі відомства.

Як з’ясувалося, чиновники регіонального Управління державної виконавчої служби разом з керівником фірми, що здійснює оцінку і реалізацію рухомого і нерухомого майна, систематично занижували його реальну ринкову вартість. Посадові особи отримували “бонуси” від покупців за внесення в офіційні документи неправдивих відомостей.

“В ході перевірки законності продажу будівлі, розташованої в центрі Черкас, правоохоронці виявили значні порушення. В результаті заниження вартості об’єкта, за попередніми оцінками, державний бюджет недоотримав майже три мільйони гривень”, – розповіли в СБУ.

На даний момент керівнику оціночної фірми оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України.