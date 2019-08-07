Президент Київської школи економіки Тимофій Мілованов, який організовував курс для майбутніх нардепів від “Слуги народу”, розповів про свої враження від процесу навчання.

Про це він повідомив виданню “Українська правда”, передає Zrada Today.

Відповідаючи на запитання, чи були депутати, яким це навчання не було цікавим, Мілованов відповів:

“Були люди з експертних груп чи люди, які мали західну освіту чи навіть працювали або зараз працюють з урядом, мають напрацювання. Їм певні напрямки були не потрібні. Вони ходили на щось інше.

Але була частина депутатів… От у мене була розмова з одним мажоритарником. Він у перший день сказав: “Що це за фігня? Це дитячий садок”. А на сьомий день – у мене навіть є відео, де він розповідає: “Я змінив свою точку зору, це супер все, фантастика, як корисно!”, – зазначив Мілованов.

Деяким депутатам не вистачило витримки і вони ринулись у відпочинок

“Були люди, які перші два дні прийшли і більше не приходили. Можемо аналізувати по “домашках“. Першу “домашку” здали 80%, другу десь 72%. Так завжди падає. Зараз подивимося, скільки третю здадуть. Я очікую, що ми десь 50-60% сертифікатів видамо з усіх, хто брав участь.

Але були люди, які ходили у SPA і показували, що вони, в принципі, тут відпочивають. Такі теж були. Але переважна більшість ходила, відсотків десь 80″, – резюмував Мілованов.