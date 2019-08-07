Нараду було зібрано через загибель чотирьох українських бійців на Донбасі

У середу, 7 серпня, президент України Володимир Зеленський проводить екстрену нараду з силовиками через загибель чотирьох українських бійців на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 112 канал.

Мова йде про вчорашнє порушення тиші з боку бойовиків на Донбасі. В результаті ворожого обстрілу загинули чотири українських військовослужбовців. Вони були бійцями одного з підрозділів бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Бєлінського.

За словами прес-секретаря президента Юлії Мендель, в сьогоднішньому засіданні беруть участь начальник Генерального штабу Руслан Хомчак, представники ключових підрозділів ЗСУ, секретар РНБО Олександр Данилюк.

Також підкреслюється, що по завершенню екстреної наради Зеленський збирається зробити заяву.

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