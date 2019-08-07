Стало відомо, хто ж цей «таємничий Валера», який подарував Ірині Білик Tesla

В день ювілею знайомства співачка отримала від друга розкішне авто

Співачці Ірині Білик на ювілей знайомства друг подарував електрокар Tesla Model 3. Дорогий подарунок Білик зробив її друг, з яким, за словами артистки, вона знайома вже 30 років. Саме в день ювілею знайомства співачка і отримала розкішне авто.

«Я від щирого серця хочу подякувати тобі за цей нереально крутий подарунок, за підтримку, доброту і мої щасливі посмішки», – так підписала Білик знімок з розкішним суперкаром.

Як стало відомо, таємничим другом виявився Валерій Родін – генеральний директор компанії VD one, яка займається випуском класичного чоловічого одягу, аксесуарів та взуття.

Валерій зізнався, що таким дорогим подарунком хотів зберегти «свою ексклюзивність» в житті Ірини. Адже в наступному році зірка святкуватиме ювілей і таких подарунків, він вважає, буде ще безліч.

«Я просто хотів бути першим, хто зробить Ірині такий подарунок. Адже в наступному році їх буде дуже багато», – зазначив Валерій.

Саме це бажання і змусило його подарувати подрузі автомобіль вже в цьому році. Їх з Іриною дружбу Валерій описав як непублічну і давню.

«Зараз люди дружать для фото в Instagram. Вся стрічка завалена спільними фото. Немає фото – немає дружби. Наша з Ірою дружба давня. У нас немає багато спільних фото. Я для неї не знаменитість, вона для мене не знаменитість. Наша дружба не є публічною. Ірина – дивовижний друг. Це вірний, щирий, відвертий друг », – зазначив Валерій в ексклюзивному коментарі.

: glavcom.ua

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