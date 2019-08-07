Суддю, що фігурує у кримінальній справі, відсторонили від посади

Вища рада правосуддя усунув з посади суддю Подільського районного суду міста Києва Тетяну Войтенко у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє прес-служба ВСП в середу, 7 серпня.

“Суддя Подільського районного суду міста Києва Тетяна Войтенко відсторонена від правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального злочину, передбаченого частиною другою статті 369-2 (зловживання впливом) КК України, до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження”, – сказано в повідомленні.

Зазначимо, що у справі про хабарі за “потрібне” рішення Тетяну Войтенко вже відстороняли від посади у травні 2018 року. Через місяць рада правосуддя продовжив своє рішення, але досі кримінальна справа не просунулася: воно не було ні закритий, ні закінчилося вироком.