Секс-скандал зі школяркою: під Рівним трапилася трагедія

У Рівненській області школярка звинуватила 18-річного хлопця у зґвалтуванні, після чого той повісився. Родичі загиблого кажуть, що він звів рахунки з життям, не витримавши наклепу.

Місцевих жителів настільки обурила подія, що вони зібралися влаштувати самосуд над (на їхню думку) винуватцями трагедії. Щоб уникнути розправи, школярка з сім’єю поспішно виїхали в іншу область.

Що трапилося?

Жахливий випадок трапився у с. Глинне Рокитнівського району, відоме на всю Україну тим, що тут живуть багатодітні родини.

Анна, так звуть 14-річну школярку, разом із батьками приїхала із Сумської області в гості до бабусі. Увечері вона відпочивала в компанії з місцевими хлопцями, серед яких був і 18-річний Олександр Олійник. Нібито тоді хлопець і зґвалтував дівчину.

Після цього мати школярки написала заяву в поліцію і 2 серпня до хлопця приїхав дільничний.

“Він став про щось говорити з Сашком. Я запитала брата: “Що трапилося?” Відповів: “Я нічого не зробив. Дайте мені паспорт і новий одяг, повернуся і все вам розповім. Усе нормально”. І лише потім я дізналася, що брата звинувачують у зґвалтуванні”, – розповіла сестра загиблого Оксана

Вимагали 50 тисяч

Згодом Олександр повідав рідним свою версію того, що трапилося. Він визнав, що у нього був секс із Анною, але це нібито відбулося з обопільної згоди, а дівчина переконувала, що їй 17 років.

Зазначимо: згідно із законодавством України, статеві відносини із особою, яка не досягла 16-річного віку, караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Версія про зґвалтування викликала сумнів у багатьох місцевих жителів. Як вони розповіли нашим журналістам, злочин нібито трапився поряд із житловими будинками, але якби дівчина кричала, це б почуло пів села. Також на місці події нібито виявили засоби контрацепції і папірці від цукерок.

Оксана Пишняк каже, що згодом старший брат Олександра Ігор просив родичів дівчини забрати заяву і пропонував вирішити це питання грошима, проте рідні дівчини відмовилися “брати ці папірці”.

Увечері 2 серпня раптом з’ясувалося, що Олександр Олійник кудись зник.

“Тоді наші односельці сказали школярці і її родичам, що якщо Саша не буде знайдений, не знають, що потім із ними зроблять. Після цього родичі Анни заявили, що заберуть заяву за 50 тисяч грн”, – зазначила сестра загиблого. Так це чи ні, розбереться слідство. Однак наступного дня хлопця виявили повішеним у лісі. Дізнавшись про трагедію, сім’я школярки спішно покинула село – побоюючись розправи.

Сестра загиблого впевнена, що школярка хотіла заробити грошей на її братові. “Під час спілкування із поліцейськими вона говорила спочатку одне, потім інше. Надалі її направили на проходження експертизи, так ось, експерт сказав, що вона – чиста! У неї на тілі не було жодної подряпини. Вона просто звела молодого хлопця в могилу”, – обурюється жінка.

Справа розслідується

Начальник пресслужби ГУНП у Рівненській області Антон Крук підтвердив факт звернення матері неповнолітньої про зґвалтування її доньки.

“Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування). Під час досудового розслідування слідчі хотіли поспілкуватися зі встановленою особою, але не змогли знайти. Згодом тіло молодого чоловіка виявили в лісовому масиві”, – розповів Крук.

Крук додав, що розслідування на сьогодні триває і, залежно від обставин та наявної інформації, можлива перекваліфікація. Також він зазначив, що якщо судово-медичний експерт десь усно каже, що не побачив слідів зґвалтування у дівчини, “потрібно дочекатися результатів експертизи”.

Крім того, за його словами, є факт самогубства (ст. 115 КК), і в рамках цього кримінального провадження також буде встановлено причинно-наслідковий зв’язок між заявою про зґвалтування і смертю хлопця.

Збирався одружуватися

Олександр Олійник народився у багатодітній родині – у нього семеро братів і сестер. На момент трагедії мати перебувала на заробітках у Польщі, за сім’єю доглядав батько.

За словами Оксани, її брат збирався одружитися – 10 серпня він зі своєю нареченою Вікторією планували подавати заяву.

“Саша зізнався Віці і її батькам про статеві стосунки з тією дівчиною, і що та його залякує. Він заявив, що одружиться із Вікою. І наречена з батьками були згодні. Але весіллю не судилося відбутися”, – додала сестра загиблого.

Жінка написала заяву до поліції, в якій звинувачувала 14-річну школярку і її сім’ю у наклепі.