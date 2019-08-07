Пропоную трохи поговорити про блакитний місяць і бориса моїсєєва в Горлівці. Поїхали

Отже, місце дії – окупована рф Горлівка.У Горлівці російських військових немає від слова зовсім, тому, наприкінці травня цього року, відбувалася ротація керівництва третьої осмбр -беркут.Але, чисто випадково, новим командиром бригади поставили генерала з рф з позивним Легенда.

І не потрібно зараз рф звинувачувати в тому, що вона підтримує війну на території України : всім відомо, що коваррррная Хунта підло ловить громадян рф [в основному військових] і спеціально закидає на окуповані, щоб дискредитувати рашку. Ну, а хто не вірує в вищенаписане, той русопат і агент ЦРУ.

А тепер поговоримо про те, ху із російський генерал з позивним Легенда. Почнемо з того, що російська брав участь у бойових діях на території Сирії до приїзду в «відпустку» в Україну. Прізвище, ім’я та по батькові ну вааааще капець якого законспірованого російського генерала вказувати не хочу. Поки що не хочу. Я просто перекажу йому привіт: вась, скоро хтось[ поняття не маю хто саме] опублікує твої фото з Горлівки і тебе за це відправить до кабзону пвк Вагнера. Не дякуй.

До речі, передаю також привіт сліпим єнотів з обсє, які ну вообщеникак не можуть побачити російських військових на Донбасі.Ау, придурки, рекомендую сходити подивитися в Горлівці на адресу вул Перемоги 67. За цією адресою знаходиться всім відомий в Горлівці ресторанний комплекс -Барнслі-, який самі орки і кадрові військові рф називають -світанок – або -профілакторій-[ це шоб не видати своє місцезнаходження, якщо хто не зрозумів]. Рекомендую обсє зайти на другий поверх комплексу, адже саме там проживають кадрові офіцери рф і сам генерал з рф, Легенда. Правда, є проблема з входом на другий поверх: вхід на другий поверх охороняють кадрові військові рф. Коротше, все просто: російських військових у Горлівці немає, то все потеряшкі або заблукали пацани. А хто не вірить в це, той жере печеньки від ЦРУ. Точка.

Ну, а тепер давайте поговоримо про російської духовності в Горлівці. Не іржати, вона є дійсно.

Коротше, все складно і просто одночасно:ДО приїзду в Горлівку генерала з рф з позивним Легенда в місце дислокації[ в -Барнслі – російських військових постійно привозили повій жіночої статі, а ПІСЛЯ приїзду Легенди … Після приїзду російського генерала почали привозити і дівчаток у якості повій, і хлопчиків[ думаю, росіяни замовляють хлопчиків в якості повій не тому шо самі російські військові любителі задньопривідних ігор, а патаму шо їм ну пииииздец як хочеться всю ніч поговорити по-чоловічому про берізки і пельмені. Напевно]

Не іржати: шобы не спалитися в любові через жопу, російські кадрові військові тепер роблять замовлення хлопчиків тільки ввечері, фактично в комендантську годину. Вони, до речі впевнені в тому, шо цього ніхто не бачить і не знає. Взагалі.

Епілог.Чесно, я не знаю шо конкретно робив в Сирії генерал з рф з позивним Легенда, мені цікаво ось що: коли в місце дислокації російських військових в Горлівці, в – Барнслі-, почнуть вночі і шоб вааааще ніхто не бачив, возити віслюків. Або баранів. Для духовності. [ а не для того шо ви подумали ].

Чує моє серце, що скоро на території — Барнслі – в окупованій рф Горлівці російський генерал з позивним Легенда зробить зоопарк для особистих потреб. Точніше осло – барано-парк.

Мораль.Ми продовжуємо стежити за легендарним розпустою в Горлівці від російського генерала Легенди і вже скоро повідомимо громадськості нові подробиці з життя кадрових військових рф. Не перемикайтеся. Кінець.

Фашик Донецький