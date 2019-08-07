Зірка «Квартал 95» Олена Кравець отримала цікаву пропозицію

Колишня «дружина» Володимира Зеленського за сюжетами «Кварталу 95» Олена Кравець отримала естафету від української гімнастки Ризатдиновой і репера Серьоги. Пропозицію, яка надійшла Олені, змусить її зробити складний вибір.

Олена Кравець повинна вирішити, чи стане учасницею популярного шоу «Танці з зірками».

Вже стало відомо, що в оновленому третьому сезоні на паркет вийдуть призер олімпійських ігор з художньої гімнастики, молода мама Ганна Різатдінова і популярний репер Серьога, який відомий також як Поліграф Шарікоff.

Новоспечені учасники проекту передали танцювальну естафету актрисі студії «Квартал 95» Олени Кравець, співачки і ведучої «Життя відомих людей» TAYANNA і художник, тренеру «Голос. Діти» Дзідзьо.Учасники також вирішили кинути виклик акторові, який веде «ЖЗЛ», володарю титулу Містер Україна і Mister Sea World Богдану Юсипчуку.

Найближчим часом стане відомо, хто з них прийме естафету.