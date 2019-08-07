Столична влада знову хочуть обдурити українських виробників трамваїв

КП “Київпастранс” за гроші Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) планує незабаром закупити багатосекційні трамваї довжиною 30-34 метра. Техзавдання прописано таким чином, що українські виробники в аукціоні брати участь не зможуть, переможцем тендеру, швидше за все, знову стане улюблений Віталієм Кличком польський виробник – Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA. На таку дискримінацію до вітчизняним виробникам з боку київської влади навіть звернув увагу президент Володимир Зеленський.

Як KV стало відомо з тендерної документації, яка є у розпорядженні редакції, ще 14 червня 2019 року КП “Київпастранс” (КП “Київпастранс”) (*) оголосило тендер (не в системі публічних закупівель ProZorro) на поставку нових низькопольних багатосекційних зчленованих трамвайних вагонів довжиною 30-34 м, а також пов’язаних товарів та супутніх послуг (ідентифікаційний номер тендеру — 2019/S 113-276196). Очікувана вартість закупівлі становить 24,89 млн євро (близько 692 млн гривень). Джерело фінансування – кредит ЄІБ. Дата проведення аукціону поки невідома.

Відповідно до тендерної документації, постачальник повинен надати покупцю трамвай міського типу зі 100% низькою підлогою, на три-п’ять секцій, зчленований, тип руху в одному напрямку. Трамвай повинен бути обладнаний щонайменше трьома візками (з урахуванням допустимого навантаження на вісь).

Загальна довжина трамвая повинна скласти 30-34 метра, ширина – 2,5 метра, висота – максимум 3,5 метра (з струмоприймачем в складеному положенні). Колісна база: 1800 – 1900 мм Очікувана кількість пасажирів: 300 стоять (8 пасажирів на 1 кв. м.), кількість місць для сидіння – 60.

Розрахунковий час роботи трамваїв на маршруті має становити 16 годин в день, середній кілометраж – 270 км. Закуплений рейковий транспорт хочуть експлуатувати на трамвайних лініях з широкою колією (1524 мм). Також трамвай і його компоненти повинні бути спроектовані і призначені для роботи на лініях міського транспорту в умовах клімату Києва, при температурах від +45 ° C до 40 ° C.

У документації зазначено, що за результатами аукціону трамваї повинні бути поставлені протягом 12 місяців після перерахування авансу. Остання партія товару повинна бути передана покупцеві не пізніше грудня 2021 року.

Закупівлю трамваїв для Києва проводять в рамках проекту “Міський громадський транспорт України”. Нагадаємо, 19 квітня 2019 року Київрада ухвалила рішення № 485/4549 “Про підтримку участі КП “Київпастранс” в проекті “Міський громадський транспорт України”. Таким чином КП “Київпастранс” уповноважили залучати коштів позики ЄІБ: не більше 50 млн євро під 2,5% річних (у євро) на термін від 5 до 22 років. При цьому заставою може виступати рухомий склад, який купують за гроші проекту. 11 квітня 2019 року Київрада ухвалила рішення № 526/7182 “Про затвердження угод укладених Київським міським головою з метою реалізації проекту “Міський громадський транспорт України”, згідно з яким депутати затвердили передачу коштів позики в розмірі 24,9 млн євро (за договором від 22 лютого 2019 року № 13010-0521 між Мінфіном, Мінінфраструктури, Київрадою і КП “Київпастранс”) для фінансування підпроекту “Оновлення трамвайного парку”.

Якими трамваями поповнять рухомий склад Києва

Проаналізувавши тендерну документацію, можна зробити висновок, що КП “Київпастранс” заздалегідь націлений на закупівлю трамваїв у польській Pesa, вітчизняних виробників просто не допустять до торгів. Так, згідно з вимогами, виробник має у своїй власності мати виробничі потужності, при тому що у попередніх тендерах КП вимагало лише довідку про матеріально-технічній базі. Відомо, що власні потужності є лише у Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA (**), а ТОВ “Татра-Південь” (***), наприклад, їх орендує на базі ДП “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. А. М. Макарова”.

Також у тендерній документації є колізія з приводу виконання Госту. Ряд пунктів суперечать один одному і ставлять під сумнів відповідність поставляються трамваїв “ДСТУ 4876:2007 Вагони трамвайні пасажирські. Загальні технічні вимоги”. Судячи з документації, виробник може не виконувати основні технічні вимоги згідно з діючим в Україні стандартом, а просто надати сертифікат про виконані вимоги. Тобто, допуск до експлуатації можуть отримати вагони, що не відповідають українському законодавству.

Крім того, в Керівництві ЄІБ щодо проведення закупівель, у відповідності з якими проводиться тендер, у пункті 3.7.9. «Місцеві преференції на товари» вказана можливість підтримки місцевих виробників шляхом надання 15% преференцій для українських виробників. Однак у тендерній документації КП “Київпастранс” це не відображено.

Нагадаємо, в квітні 2019 року КП “Київпастранс” уклало два договори на поставку трамвайних вагонів – 10 пятисекционных трамвайних вагонів “Електрон” марки “Т5В641” довжиною 30,2 метра з низьким рівнем підлоги 100% (вартість угоди – 497,9 млн гривень) і 10 трисекційних трамвайних вагонів “Pesa 71-414К” довжиною 26,2 метра з низьким рівнем підлоги 100% (вартість угоди склала 568,4 млн гривень).

Також, в кінці 2018 року КП “Київпастранс” за результатами торгів закупило 10 нових трамвайних вагонів у одеського ТОВ “Татра-Південь” (ТОВ “Татра-Південь”) (*****). Загальна вартість закупівлі склала 428,88 млн гривень. При цьому, в 2018 році КП “Київпастранс” розрахувався з ТОВ “Татра-Південь” лише за один трамвайний вагон, перерахувавши підприємству 10 млн гривень. У відповіді на інформаційний запит KVКП відповіло, що решту суми перерахують підприємству після корегування бюджету Києва. Цю інформацію 12 липня 2019 року підтвердив і глава Київської міськдержадміністрації (КМДА) Віталій Кличко. Згідно з даними е-дата, останні платежі КП “Київпастранс” здійснив 28 листопада 2018 року (у розмірі 4 і 6 млн гривень). При цьому, згідно з договором, трамваї повинні бути поставлені до кінця 2019 року.

Зеленський VS польська економіка

Примітно, що на дану закупівлю звернув увагу і президент України Володимир Зеленський. Він звинуватив столичну владу в тому, що закупівля прописана під іноземного виробника, а також нагадав, що столична влада не розрахувалися за раніше поставлені трамваї. “Кваліфікаційні умови прописали таким чином, що український виробник не може брати в ньому (тендері.- KV) участь. Тобто, умови прописані під поставки з-за кордону. Якщо можна, розберіться з питанням фінансів. А про те, як використовувати нашого вітчизняного виробника, який для нас в пріоритеті, ми з вами поспілкуємося окремо”, – заявив глава держави, звертаючись до голови КМДА Віталію Кличку під час офіційного візиту в Дніпро на ДП “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. А. М. Макарова”.

Раніше KV аналізувала надійність закуповуються КП “Київпастранс” трамваїв. Так, Згідно відповіді на запит KV від Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, на балансі КП перебуває 47 трамваїв виробництва Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, 22 трамвая виробництва ТОВ “Татра-Південь” і 10 трамваїв виробництва ТОВ СП “Електронтранс”.

Хоча всі три компанії позиціонують свої трамваї, як “сучасні”, далеко не кожен може похвалитися високими показниками пробігу в столиці. Найнижчі середньорічні пробіги опинилися у ТОВ СП “Електронтранс”. Приміром, трамваї 2015 року випуску за весь час пройшли 68-80 тис. км, єдиний трамвай 2016 року випуску – 16,9 тис. км, а трамваї 2017 року випуску – від 3,5 до 23 тис. км.

У трамваїв Pesa ці показники в рази вище. Польські вагони 2016 року випуску мають середньорічні пробіги в основному 90-150 тис. км, 2017 року випуску – 50-90 тис. км. При цьому вагони Pesa 2018 року випуску чомусь практично не експлуатуються. У КП “Київпастранс” є 6 таких вагонів з пробігом від 0 до 4,7 тис. км. Такі дані викликає питання: навіщо купувати нові трамваї Pesa, якщо 6 таких одиниць простоюють в депо?

Що стосується ТОВ “Татра-Південь”, то трамваї цього виробника мають найвищі пробіги і їздять довше всіх. Вагони “К-1” і “К-1М” 2010-2012 років виробництва пройшли вже від 300 до 500 тис. км, а 2016 року випуску – 100-200 тис. км. Правда, в 2019 році ТОВ “Татра-Південь” повинна буде поставляти нові трамваї “ДО-1М6”, які раніше ніде не експлуатувалися (хоча на балансі КП “Київпастранс” вже є один).

До речі, в КМДА не раз висловлювали невдоволення трамваями ТОВ СП “Електронтранс” з-за їх частих поломок і повідомляли, що з 10 трамваїв курсує 2-3, в той час як інші перебувають на ремонті. Очевидно, це і повинно пояснювати малі пробіги львівських трамваїв.

З трамваями Pesa – теж не все гладко. KV раніше повідомляла, що у польських трамваїв перевищено максимально допустиме навантаження на вісь, що може призвести до сходження трамвая з рейок. І такі випадки вже були. Також кияни неодноразово повідомляли про поломки польських трамваїв на лінії швидкісного трамвая, де вони курсують.

Таким чином, Віталій Кличко хоче реалізувати свою давню задумку – повноцінно і надовго завести в Київ польського виробника Pesa. Тільки незрозуміло, чому мер української столиці хоче провести таку операцію, по суті, знищивши двох українських виробників трамваїв – “Електрон” і “Татру”. Київ – єдине місто України, яке останнім часом закуповує нові трамваї. І, схоже, замість того, щоб підтримати українського виробника і українську економіку, Кличко хоче “кинути” вітчизняних виробників і вивести в лідери їх конкурента – польську компанію.

Але про створення якоїсь великої кількості робочих місць у Києві від польської Pesa, як може спочатку здатися, мови і бути не може. Всі вузли трамваїв Pesa, навіть якщо в Києві зроблять цех цієї компанії, будуть і надалі проводитися в Польщі. У Києві ж зроблять тільки цеху великовузлового складання, який не передбачає великої кількості робочих місць і якихось складних технологій. Всі ці роботи легко можна виконувати не тільки на базі трамвайних депо, але і силами їх співробітників.

Чи зможе президент Володимир Зеленський переконати мера Києва Віталія Кличка працювати на польську економіку, покаже час.

Нагадаємо, що КП “Київпастранс” з 30 серпня 2016 року очолює Дмитро Левченко. Департаментом транспортної інфраструктури зараз временноруководит Іван Шпильовий. Курирує цей напрямок заступник голови КМДА Дмитро Давтян.