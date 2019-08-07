У Дніпрі чоловік збирав гроші з водіїв, видаючи себе за «паркувальника»

Інцидент стався на вулиці Харківській р. Дніпро. Особу правопорушника встановлено і доставлено у відділення поліції.

Про це повідомили в прес-службі Управління поліції охорони Дніпропетровської області.

«Близько 18:00 на оперативну лінію «102» надійшло повідомлення від жителя Дніпра про те, що на одному з місць паркування, невідомий чоловік збирає кошти з заявника та інших водіїв. Молодий чоловік підозрілої зовнішності, але не одягнений в спеціальний жилет. До того ж, на зазначеній території встановлено паркомат», який, за словами незнайомця, начебто не працює.

За вказаною адресою через 3 хвилини прибув наряд реагування Дніпровського міського відділу поліції охорони. Чоловіки на місці події не виявилося.

Отримавши прикмети нахабу, поліцейські почали обстежувати прилеглу територію. Неподалік помітили молодика, за описом схожого на розшукуваного. Побачивши поліцейську машину зловмисник почав тікати.

Житель с. Водяне Запорізької області 1994 року народження затримано та доставлено до Шевченківського відділку поліції для з’ясування обставин події. Особистість правопорушника підтвердив заявник.