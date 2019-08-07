Google випустив дудл на честь українського письменника Пантелеймона Куліша

Сьогодні виповнюється 200 років з дня народження українського письменника і перекладача, автора «Чорної ради» Пантелеймона Куліша.

На честь цієї події Google випустив новий Doodle.

Пантелеймон Куліш — автор першого історичного роману українською мовою і першої української фонетичної абетки, яка лягла в основу сучасної української орфографії.

Пантелеймон Куліш брав активну участь у громадському житті, був прихильником українофільської течії. Куліш активно співпрацював з українським журналом «Основа», був членом Кирило-Мефодіївського товариства, за що його потім заарештували.

У світі літератури Пантелеймон Куліш відомий як автор першого історичного роману українською мовою «Чорна рада», в якій автор описує період Руїни в українській історії. Великий внесок в історію Куліш зробив своєю працею «Історія возз’єднання Русі». В українській літературі важливу роль зіграла і перекладацька діяльність Куліша.

Особисте життя Пантелеймона Куліша не менш цікава. У нього була знаменита коханка – письменниця Марко Вовчок, справжнє ім’я якої Марія Вілінська. Їх роман тривав лише п’ять місяців, але був нестримним і пристрасним. Вовчок вже була вільна: її чоловіком був Опанас Маркович. Пара виховувала трирічного сина. Сам Пантелеймон на той момент був уже одружений на Ганні Барвінок, яка навіть кинула невірного чоловіка. Втім, розлука подружжя не тривала довго. Після сварки з Вовчок Куліш повернувся до дружини.