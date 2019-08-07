У Раду потрапили фігуранти старих корупційних схем

Як не намагалася нова влада уникнути корупціонерів в Раді, їй це не вдалося: разом з новими обличчями в парламент просочилися політики, які раніше фігурували в гучних антикорупційних розслідуваннях. Журналісти програми «Наші гроші» розповіли про найбільш резонансних випадках, пов’язаних з чотирма нардепами Верховної Ради IX скликання, повідомляє «24 канал».

Так, в Умані переміг на парламентських виборах Антон

Яценко, який ще в 2018 році вирішив скористатися новою вимогою

фахівців з оцінки майна. Тоді вони змусили здавати звіти до Фонду держмайна

з допомогою сайтів-«посередників». Процедура виявилась платною, а сайти – пов’язані

між собою.

Сам Фонд держмайна запустив Єдину базу даних звітів про

оцінки – систему, яка покликана викорінити ринок «чорної оцінки» і не дати українцям

ухилятися від податків. Згодом парламент прямо в Податковий кодекс вколотив

«реформу» змін у процедурі оцінки, які до оподаткування не мають ніякого

відносини.

Так, між оцінювачем нерухомості і Фондом держмайна закон

вставили посередника – електронний майданчик (ЕП). Оцінювач повинен був посилати свої

звіти на сайт посередника, а потім той передавав його в базу. Раніше оцінювачі теж

звітували перед Фондом, але безпосередньо і безкоштовно, через портал, який адміністрував

сам Фонд. А нові майданчики виявилися платними. Причому платити доводилося двічі:

оцінювачам, щоб зареєструвати кожний звіт, і нотаріусам, просто за те, щоб

подивитися, чи є він у базі.

Андрій Деркач

Завдяки перемозі у Сумській області в новий парламент пройшов

і Андрій

Деркач.

«Нагадаємо, 42 гектари заповідної землі між озерами Конча і

Заспа, вартістю в десятки мільйонів доларів, з 2010 року виявилися

у власності оточення колишнього позафракційного народного депутата

Андрія Деркача», – нагадують журналісти.

Формально заповідна земля між озерами належить чотирьом

особам, троє з яких мають міцні зв’язки з родиною Деркача. 7,5 гектара – у Юрія

Берка. Він має спільний бізнес з дружиною Деркача Оксаною Терехової та помічником

Деркача Дмитром Ковальчуком. Ще майже 4 гектари у Олени Миронюк, чоловік який

минулого теж помічник нардепа Деркача. Найбільший масив заповідної землі, майже

26 гектарів – у чинного помічника нардепа Антона Симоненко.

«Віддала заповідні 42 гектари в приватні руки в 2010 році Обухівська

райдержадміністрація. Тоді ця земля була розділена на 23 частини для 23 осіб,

які повинні були вести тут сільське господарство. Серед осіб, які безкоштовно

отримали землю на першому етапі, вже тоді були в основному люди з оточення Деркача»,

– пише ЗМІ.

Андрій Іванчук

На одному з округів в Івано-Франківській області переміг Андрій

Іванчук – фігурант багатьох антикорупційних розслідувань.

«25 травня 2017 року представниками Державної виконавчої

служби, поліції і невідомими людьми спортивної зовнішності» була заблокована

робота фітнес-центру «Софійський» (в центрі Києва навпроти Міністерства юстиції).

Приміщення забарикадували в межах виконавчого провадження по витребуванню

нерухомості на користь компанії «БФ Груп».

Співзасновник «Софійського» Ірина Рябченко заявив про рейдерське

захоплення з боку «БФ Груп» і народного депутата від НФ Андрія Іванчука», –

відзначають журналісти.

Максим Єфімов

Ще одна «знаменитість» у новій Раді – Максим Єфімов,

прославився тим, що прибрав до рук вертолітний майданчик президента побіжного

Віктора Януковича.

«У 2017 році виставковий центр «Парковий» отримав нового власника.

Ним виявився уродженець Краматорська Сергій Московський, наближений до народного депутата

від БПП Максима Єфімова. Нардеп Єфімов розповів, що 20 років знає Московського і

це людина, якій він довіряє. Політик наполягає, що «Парковий» придбав саме

Московський. Однак визнав, що сам планував придбати комплекс з вертолітним майданчиком,

але побоявся підмочити репутацію», – нагадали журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що у Верховну Раду IX скликання за мажоритарними округами потраплять відверті українофоби, які в свій час були причетні до війни на Донбасі.