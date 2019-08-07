У Києві чоловік впав у шахту ліфта в недобудові

У Києві, в недобудованому 24-поверховому будинку по вулиці Бойчука (колишня Кіквідзе), відбулася серйозна НП. 6 серпня в шахту ліфта висотки впав чоловік.

“Повідомлення про те, що в шахті на другому поверсі є людина, надійшло в оперативно-координаційний центр о 13:34. На місці рятувальники з’ясували, що 25-річний чоловік впав у шахту і самостійно не може звідти вибратися. Постраждалого дістали за допомогою рятувальної мотузки та передали працівникам швидкої медичної допомоги”, – повідомили в ДСНС Києва.

Про інцидент повідомили правоохоронцям, вони з’ясовують причини події.