На Львівщині на весіллі отруїлися діти

До Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію до інфекційного відділення Золочівської ЦРЛ пацієнтів, які 4 серпня були на весіллі в одному кафе міста Золочів. Про це повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА.

За допомогою до медиків із симптомами: висока температура (39,9), діарея, блювота, загальна слабкість звернулося 4 особи (з них – 3 дітей віком до 18 років), всі госпіталізовані. Стан пацієнтів середньої тяжкості.