Повінь – зміна системи

Menu
Close

На Львівщині на весіллі отруїлися діти

07.08.2019

До Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію до інфекційного відділення Золочівської ЦРЛ пацієнтів, які 4 серпня були на весіллі в одному кафе міста Золочів. Про це повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА.

За допомогою до медиків із симптомами: висока температура (39,9), діарея, блювота, загальна слабкість звернулося 4 особи (з них – 3 дітей віком до 18 років), всі госпіталізовані. Стан пацієнтів середньої тяжкості.

Читайте також:   Темношкірий ліквідатор був у Чорнобилі! Расистський скандал отримав несподіване продовження
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *