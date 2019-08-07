У Києві викрили розкрадання понад 2 млн гривень на ремонті дитсадка

За матеріалами Служби безпеки України завершено досудове розслідування за фактом розкрадання понад 2 млн гривень бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт дошкільного навчального закладу в одному з районів Києва. Всього роботи повинні були бути виконані на суму 10 млн гривень.

Про це стало відомо з повідомлення на сторінці ГУ СБУ в Києві та Київській області.

“Співробітники СБУ встановили, що представники архітектурно-будівельної компанії, після перемоги в тендері на проведення капремонту дитячого садка уклали договір про виконання відповідних робіт на десять мільйонів гривень.

Проте, за висновками експертів підрядна організація «недопрацювала» на об’єкті на понад два мільйони гривень. Для реалізації оборудки зловмисники підробили акти та довідки виконаних робіт”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що колишньому директору приватного підприємства-підрядника та службовій особі, який здійснював технічний нагляд при здійсненні будівельних робіт оголошено про підозру в скоєнні злочину за ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо також, що на тлі зростання населення через активну забудову Києва склалася катастрофічна ситуація з дошкільною та шкільною освітою.

Вже зараз в дитсадках і школах спостерігається гостра нестача місць. Надалі ситуація може тільки посилитися. За різними підрахунками, тільки на будівництво шкіл, які могли б вирішити проблему отримання освіти юними киянами, з міського бюджету необхідно виділити від 5,73 млрд гривень до 26 млрд гривень.