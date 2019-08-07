Путін озвучив Зеленському свої умови для встановлення миру на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін висунув президенту України Володимиру Зеленському умови деескалації ситуації на Донбасі в ході телефонної розмови, що відбулася після загибелі чотирьох українських військових на Донбасі.

Як сказано в повідомленні Кремля, Путін підкреслив, що для деескалації конфлікту необхідно, перш за все, виключити «подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу, що призводять до жертв серед мирного населення».

У Кремлі знову заявили про необхідність надати «ДНР» і «ЛНР» особливий статус і налагодити з ними діалог, в тому числі в рамках тристоронньої контактної групи в Мінську (Україна — ОБСЄ – представники бойовиків).

У повідомленні Кремля є досить обтічні формулювання:

— акцентована важливість неухильного дотримання встановленого з 21 липня режиму припинення вогню, а також розведення сил і засобів від лінії розмежування.

— домовлено про активізацію роботи щодо повернення утримуваних осіб.

— обговорювалися перспективи взаємодії в «нормандському форматі».

Вранці 7 серпня Зеленський провів телефонну розмову з Путіним — на наступний день після загибелі чотирьох українських військових на Донбасі.

Президент України повідомив, що попросив главу Кремля «вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивати наших людей». Зеленський також ініціює якнайшвидшу зустріч в нормандському форматі (Україна — Німеччина — Франція — Росія).

6 серпня четверо українських військовослужбовців загинули в результаті обстрілу в зоні операції Об’єднаних сил (ООС).

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