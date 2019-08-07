В аеропорту Лівії обстріляли український літак

Інцидент стався під час розвантаження гуманітарного вантажу в аеропорту міста Місрата.

Міністерство закордонних справ України підтверджує інформацію про обстріл українського літака в аеропорту лівійського міста Місрата.

Як повідомили в прес-службі дипломатичного відомства з посиланням на інформацію Державної авіаційної служби України, 5 серпня в 00:17 за місцевим часом при розвантаженні український літак був пошкоджений в результаті ракетної атаки на аеропорт, передає Zrada.today.

“В результаті атаки було знищена хвостова частина літака, легко поранені оператор екіпажу судна, а також знищені паспортні документи штурмана. Екіпаж судна в повному складі був евакуйований в безпечне місце”, – повідомили в МЗС України у вівторок, у відповідь на відповідний запит агентства.

При цьому дипломати уточнили, що літак виконував рейс з транспортування гуманітарного вантажу для потреб Товариства Червоного Півмісяця Лівії та мав усі необхідні дозволи.

“Департаментом консульської служби МЗС і посольством України в Тунісі у взаємодії з експлуатантом судна вживаються заходи консульського реагування: встановлення контакту з членами екіпажу літака, надання необхідної допомоги, документування штурмана, а також повернення громадян України на Батьківщину”, – поінформували в МЗС.

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