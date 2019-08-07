Італієць виростить перший в Африці вертикальний ліс

Країні древніх пірамід не звикати до архітектурним нововведенням. Тому не дивно, що Єгипет стане першою африканською країною, де з’явиться «вертикальний ліс».

Стефано Боері, автор концепції так званої «кампанії по міському лісовому господарству», вже встановив свої фірмові озеленені будівлі в рідному Мілані. Прикрашені пишним листям, вони не тільки естетично виглядають, але і приносять користь довкіллю. Концепція Боері передбачає озеленення фасадів будинків, створення міських ферм по вирощуванню рослин, садів на дахах і інших подібних об’єктів.

Експрес-інформація по країні

Єгипет (Арабська Республіка Єгипет) – держава, розташована в Північній Африці і на

Синайському півострові в Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Каїр

Найбільші міста: Каїр, Олександрія, Гіза, Шубра-Ель-Хейм, Порт-Саїд

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 1 001 450 км2 (30-я в світі)

Населення – 90,43 млн чол. (14-я в світі)

Офіційна мова – арабська

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,690 (108-я в світі)

ВВП – $286,53 млрд (39-я в світі)

Валюта – єгипетський фунт

Межує з: Ізраїлем, Сектором Газа, Суданом, Лівією

І ось тепер бюро Stefano Boeri Architetti представило розробки трьох єгипетських будівель, вкритих зеленими насадженнями. Стефано Боері створював свій проект у співпраці з єгипетським дизайнером Шимой Курінь і італійським ландшафтним архітектором Лорою Гатті. Забудовником виступає компанія Misr Italia Properties.

Ефективний спосіб – звернути назад зміна клімату

У кожному 30-метровому будинку кубічної форми буде сім поверхів. Кожна будівля прикрасять 350 дерев і 14 000 чагарників (всього буде задіяно понад 100 видів флори).

У двох будівлях розмістяться житлові апартаменти, а в третьому – готель. У всіх трьох будівлях відкриються магазини і ресторани.

На балконах будуть рости різноманітні рослини, які підходять для місцевого клімату, посаджені на різній висоті і цвітуть у різний час. Рослини забезпечать природне затінення і поліпшать якість навколишнього повітря.

Цей проект, на думку італійського архітектора, сприяє співіснуванню архітектури і природи в умовах міста. Основна ідея – розширити міську рослинну середу, не збільшуючи протяжність міста. Боері вважає, що його розробки щодо збільшення зелених поверхонь є одним з найбільш ефективних способів – звернути назад зміна клімату на планеті.

І це тільки початок

Проект – відмінна новина для Єгипту, який з усіх сил бореться з екологічними проблемами. У минулому році Каїр був визнаний найбільш забрудненим містом світу (згідно з дослідженням Eco Experts).

Але архітектурне бюро Боері не зупиниться на новій єгипетської столиці. В амбітних планах професіонала – зведення вертикальних лісів в безлічі міст, що простираються, за його словами, на величезній території між Мексикою та Індонезією.

До речі, перший, міланський проект Боері, в 2018 році потрапив у четвірку фіналістів Міжнародної премії RIBA, що присуджується раз у два роки авторам найкращих новобудов світу.

За матеріалами CNN

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