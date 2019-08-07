Це ви винні! Вбивця Оксани Макар звинуватив матір дівчини в її смерті (відео)

Вбивство Оксани Макар потрясло всю Україну в березні 2012 року. 18-річну дівчину зґвалтували і спалили в Миколаєві.

6 серпня 2019 року Центральна районний суд Миколаєва відмовився переглянути вирок одному з засуджених за вбивство, Євгену Краснощоку. Про це пише ресурс Новини-N.

В ході засідання між Краснощоком, засудженого до довічного ув’язнення, і матір’ю Оксани Тетяною Суровицької виникла словесна перепалка, в якій убивця звинуватив жінку в тому, що сталося з її дочкою.

Діалог відбувся після того, як судді пішли до нарадчої. Мати загиблої звернулася до засудженого, запитавши, чи снилася нещасна Оксана йому хоч раз за ці сім років.

“Ти там хоч помолись за неї, свічку постав, не забудь, 29 березня”, – звернулася мати Оксани до вбивці.

На що Краснощок відповів, що це “не його гріх”.

Суровицька тоді запитала, чому він взяв всю провину на себе. На це вбивця відповів, що у нього не було вибору.

Мати Оксани Макар сказала, що спочатку хотіла застрелити вбивцю, але не змогла, тому що вбити людину – занадто важко. На це Краснощок заявив, що в трагедії, що сталася з Оксаною, винна сама мати загиблої.

“Ви не вберегли! Це не я винен! Це ви винні! Ви – мати, це ваша дитина була … Ви мене зрозумійте по-людськи, я не звір, я теж людина, і у мене теж діти”, – сказав Краснощок

Нагадаємо, сильно обгоріла Оксана Макар була виявлена у покинутій будові по пр. Леніна в Миколаєві. У дівчини було 55% опіків. 18-річна Оксана протягом 19 днів боролася за своє життя, але 29 березня померла в Донецькому опіковому центрі.

Слідством було встановлено, що Оксана напередодні випивала в барі з двома молодими людьми, після чого пішла з ними на квартиру до третього. Там вони вступили з нею в статевий зв’язок і дівчина пригрозила звернеться в поліцію.

Тоді злочинці задушили Оксану, і думаючи, що вона мертва, Євген Краснощок, Максим Присяжнюк і Артем Погосян винесли її на будівництво, де підпалили і пішли.