Найманий вбивця зізнався у вбивстві Михайла Круга

Найманий вбивця Олександр Агєєв написав щиросердне зізнання

Відбуваючий довічний термін найманий вбивця Олександр Агєєв, напередодні брав участь у слідчому експерименті в будинку співака Михайла Круга в Твері, зізнався у вбивстві шансоньє.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Zrada.today.

За даними видання, свідчення на Агєєва дав один з лідерів банди “Тверские вовки” Олександр Осипов, також відбуває довічне і вбив іншого члена “Волков” Дмитра Веселова. Агєєв підтвердив його слова і написав щиросердне зізнання.

Обидва засуджених також зустрілися на очній ставці в Твері, стверджує Baza. Перед цим обох допитали слідчі і оперативники карного розшуку.

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