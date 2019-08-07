Найманий вбивця зізнався у вбивстві Михайла Круга

Найманий вбивця Олександр Агєєв написав щиросердне зізнання
Відбуваючий довічний термін найманий вбивця Олександр Агєєв, напередодні брав участь у слідчому експерименті в будинку співака Михайла Круга в Твері, зізнався у вбивстві шансоньє.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Zrada.today.
За даними видання, свідчення на Агєєва дав один з лідерів банди “Тверские вовки” Олександр Осипов, також відбуває довічне і вбив іншого члена “Волков” Дмитра Веселова. Агєєв підтвердив його слова і написав щиросердне зізнання.
Обидва засуджених також зустрілися на очній ставці в Твері, стверджує Baza. Перед цим обох допитали слідчі і оперативники карного розшуку.
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