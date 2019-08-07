Дев’ять природних способів попередити онкологію

1. Чиста джерельна вода і натуральні соки – кращий спосіб поповнення рідини в організмі. А ось фторована, хлорована і інша вода, що тече по нашим трубах, штучні соки, солодка газована вода з барвниками і ароматизаторами не дають людському тілу ніякої користі, зате шкоди завдають колосальної.

2. Свіжа овочева або фруктова нарізка прекрасно справляється з токсичними речовинами, заряджає енергією, дає масу корисних і потрібних організму компонентів, має антиоксидантну і протиракову дію, а значить, просто незамінна. Особливої ​​уваги заслуговують хрестоцвіті овочі (ріпа, капуста, гірчиця, редис) в яких міститься сульфорофан – потужний захисник від раку.

3. Фізична активність. За дослідженнями американських вчених люди, які ведуть малорухливий спосіб життя, уникають ранкових пробіжок і фітнес-клубів, хворіють в рази частіше і онкологічні хвороби не виняток.

4. Часте перебування на сонці, як показали досліди, теж є серйозною перешкодою для раку. Вітамін D може стати непоганим захисником розвитку від патологічних клітин, головне не зловживати сонячними ваннами і дотримуватися рекомендацій дерматологів: засмагати до 10 і після 16.

5. Гірські піші прогулянки – джерело іонізованого чистого і корисного повітря, яке допоможе і підвищити імунітет, і очистить кров від токсинів.

6. Уникати стресів і конфліктних ситуацій, займатися йогою, медитацією або практикувати цигун теж не буде зайвим. Справа в тому, що наш організм завжди відгукується на будь-яку негативну емоцію, а значить, чим менше їх буде – тим краще.

7. Зловживаєте алкоголем, наркотиками, любите покурити або поїсти надміру? Це прямий шлях до самознищення. Організм не зможе протистояти раук, так як його сили будуть кинуті на нейтралізацію більш серйозних ушкоджень.

8. Мікрохвильовку геть! Процес приготування або розігрівання їжі в СВЧ кардинально змінює структурну цілісність їжі, викликає виникнення шкідливих радикалів і різні трансформації. Тривала дія електромагнітного випромінювання цілком може спровокувати рак. А значить менше телевізорів, мобільних телефонів, фенів, відеоігор і комп’ютерів.

9. Максимально уникайте продуктів харчування, які були вирощені з використанням пестицидів, гербіцидів і т.д. Відмовтеся від репелентів, освіжувачів повітря, дезінфікуючих засобів, пластифікаторів, близького сусідства з бензином або барвниками. Пам’ятайте, такі речовини як формальдегід, бензапірен, діоксини, ртуть, кадмій і свинець найбільш небезпечні.

: zdorovia.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.