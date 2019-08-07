Мажоритарник від «Слуги народу» Одарченко фінансував партію Мураєва «Наші», — «Схеми»

Переможець на виборах у Верховну Раду України в 170 окрузі в Харкові від партії «Слуга народу» Андрій Одарченко в 2018 році вніс майже 200 тисяч гривень на рахунок партії «Наші», лідером якої є народний депутат 8-го скликання від «Опозиційного блоку» Євген Мураєв. Про це свідчать дані НАПК, однак Одарченко заперечує фінансування партії.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми «Схеми: корупція в деталях».

Згідно зі звітом партії «Наші» за третій квартал 2018 року, опублікованому на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПК), Андрій Одарченко зробив два грошових внеску на рахунки партії Мураєва на загальну суму 198 500 гривень.

Сам Одарченко в коментарі «Схемами» заперечує, що фінансував партію Мураєва. На запитання, чи поділяє він ідеологію цієї партії, майбутній депутат відповів: «Ні, я іншої партії».

Андрій Одарченко — декан факультету управління торгово-підприємницької та митною діяльністю Харківського державного університету харчування та торгівлі. До парламентських виборів він був бізнесменом і володів низкою компаній з управління та оренди майна в Харкові.

21 липня за кандидата від «Слуги народу» Андрія Одарченко віддали свої голоси понад 31 тис. харків’ян. На 10 тис. голосів менше набрав його найближчий конкурент — кандидат від «Опозиційного блоку» Дмитро Святаш.

Раніше журналісти показали, як високопоставлений прикордонник часів Віктора Януковича (і екс-помічник сина генпрокурора за Януковича Віктора Пшонки — Артема Пшонки) Вадим Слюсарев, якого називають «тіньовим куратором» штабу «Слуги народу» в Харкові, через бізнес та уповноважених осіб пов’язаний з кількома переможцями від президентської партії в регіоні.

Серед них — Андрій Одарченко, переможець в 170 окрузі Харкова, який, як виявили журналісти, пов’язаний з Слюсаревым через бізнес свого батька Миколи Одарченко.

Це — компанія «Градієнт Інвест», з якої Андрій Одарченко вийшов напередодні парламентських виборів — 25 червня. Зараз її засновником значиться його батько — Микола Одарченко. За контактним номером «Градієнт інвесту» можна зв’язатися ще й з ТОВ «Рубікон Трейдинг», співвласником якої є згаданий раніше Вадим Слюсарев (на 99%).

Вадим Слюсарев — екс-помічник Артема Пшонки, який довгий час працював на різних керівних посадах у Державній прикордонній службі.

У коментарі «Схемами» Одарченко запевнив, що дружить з Слюсаревым, але той «ніяких установок з приводу роботи у Верховній Раді» йому не давав.

Серед інших майбутніх народних депутатів-мажоритарників від партії «Слуга народу» з Слюсаревым, як виявили «Схеми», пов’язані переможець у 173-му окрузі Олександр Бакумов, у 179-му — Олексій Кучер і 181-му — Дмитро Мікіша. Деякі з них заперечували таку зв’язок з Слюсаревым або просто запевнили, що знайомі.

На питання, які відносини пов’язують президентську партію і колишнього прикордонника, президент Володимир Зеленський відповів, що йому знайомий Слюсарев і той допомагав керівника місцевого виборчого штабу «Слуги народу» Павлу Сушко. Втім, глава держави заявив, що особисто з Слюсаревым не спілкується.

У свою чергу, голова Харківського обласного штабу президентської партії та №28 в списку Павло Сушко заперечує вплив Слюсарева на роботу «Слуги народу» в регіоні та формування списку мажоритарників.

Також журналісти звернулися за коментарем до Вадима Слюсареве. Поки на дзвінки та повідомлення він не відповів.