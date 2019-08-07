«Київському метрополітену» заборонили виплачувати сотні мільйонів боргу

Подільський райсуд Києва наклав арешт на рахунки КП «Київський метрополітен», заборонивши перераховувати з них гроші «Австро-Угорської лізингової компанії (раніше — «Укррослізинг»). Про це пише Finbalance з посиланням на ряд судових постанов від 17-25 липня.

Арешт накладений на рахунку метрополітену в «Ощадбанку»,

«Укрсиббанку», «Промінвестбанку», «Індустріалбанку» і «Айбокс Банку»

клопотанням Київської місцевої прокуратури №7.

Згідно з матеріалами суду, прокурори і поліція прийшли до

висновку, що в 2017-2018 роках КП «Київський метрополітен необгрунтовано

перерахувало «Укррослизингу» понад 300 млн грн.

Борг метрополітену пов’язаний з тендером на поставку 100 вагонів

метро, який виграв у 2009 році «Укррослізинг». Його засновником була

кіпрська фірма, близька до оточення Юрія Іванющенка (Юри Єнакіївського).

У 2010 році у складі бенефіціарів з’явилася також фірма,

підконтрольна російському «Внешэкономбанку» (ВЭБ). Після ВЕБ продав

«Укррослізинг» російсько-українському бізнесменові Павлу

Фуксу. Але олігарх незабаром позбувся активу, порахувавши його занадто

«токсичним».

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Укррослізинг» через суд хоче стягнути з комунального підприємства «Київський метрополітен» 526,2 млн гривень. Також повідомлялося, що борг «Київського метрополітену» перед компанією «Укррослізинг» може порушити роботу компанії в звичайному режимі.

Нагадаємо, американські ЗМІ знайшли зв’язок Фукса з головою

Державної служби геології та надр України (Держгеонадра) Олегом Кирилюком.