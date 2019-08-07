У Києві банда вуличних злодійок накинулася на дівчину

У Києві на Голосіївському проспекті група з п’яти жінок ромської національності накинулися на дівчину з метою її пограбувати.

Про це пише спільнота “Київ оперативний” в Facebook.

Відповідно до публікації, вони очікували “жертву” на сходах в підземному переході. Нею виявилася дівчина 2001 року народження, у неї викрали гаманець.

Однак неподалік знаходився загін поліції, які невдовзі затримали зловмисниць. Також вдалося встановити їхні особи.

Пізніше була опублікована особиста інформація про них. Учасницями угруповання виявилися: Тейфель Марія Бейлівна (1999 р.н.), раніше судима за грабіж Лакатош Емма Шандорівна (1977 р.н.), раніше двічі судима за крадіжки Лакатош Єлизавета Олександрівна (1982 р.н.), Хорват Катерина Федорівна ( 2002 р.н.), Варя Мілінда Блажівна (1990 р.н.).