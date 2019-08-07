У Києві судитимуть вбивцю літньої жінки, який переховувався в Іспанії

У столиці судитимуть чоловіка, який підозрюється у вчиненні умисного вбивства літньої жінки з корисливих мотивів. Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

“Київською місцевою прокуратурою №6 скеровано до суду обвинувальний акт відносно зловмисника, який підозрюється у вчиненні умисного вбивства літньої жінки з корисливих мотивів”, – йдеться в повідомленні.

Злочин стався у березні 2017 року на столичному Печерську. Жертвою 47-річного чоловіка стала матір його співмешканки. Знаючи, що потерпіла зберігає у своїй квартирі велику суму грошей та інших цінностей, зловмисник вирішив вчинити злочин.

Маючи доступ до помешкання, чоловік спричинив жінці численні удари тупим предметом по голові, внаслідок чого наступила смерть останньої. Викравши майже 2,5 мільйони гривень, які жінка зберігала у сейфі, злочинець втік з місця вчинення злочину.

У подальшому чоловік перетнув державний кордон з метою переховування від органів слідства. З метою арешту та подальшої екстрадиції до України його оголосили у міжнародний розшук.

В грудні 2017 року зловмисника було затримано на території Королівства Іспанії та видано правоохоронним органам України для притягнення його до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, з конфіскацією майна. На даний час підозрюваний перебуває під вартою.