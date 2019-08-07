Карл Волох про рівень міжнародної дипломатії Зеленського

Після повідомлення про телефонну розмову Зеленського з Путіним, під час якої йшлося про загибель чотирьох українських морських піхотинців і про припинення обстрілів проросійськими бойовиками позицій ЗСУ багато політиків, відомих політологів, політичних експертів, блогерів і громадських діячів висловили своє ставлення до цієї розмови і до політичних здібностей нинішнього українського президента. Політичний експерт, блогер Карл Волох також відреагував на цю розмову, про що розповідає Zrada.today з посиланням на допис політ експерта у соцмережі фейсбук.

На своїй сторінці Карл Волох пише: «Рівень міжнародної дипломатії Зеленського: подзвонити до Путіна, щоб просити того вплинути на його власну армію найманців, щоб ті не обстрілювали українських військових, хоча це саме й робиться на виконання наказу Путіна.

Особисто для мене це означає, що і наступні жертви будуть на совісті недопрезидента».

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Нагадаємо, що Зеленський вранці 7 серпня провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним стосовно чотирьох вбитих в зоні ООС українських військовослужбовців.

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