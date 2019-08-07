Пожежа на складах в Ачинську ліквідовано, повідомило Міноборони. При цьому місцевий губернатор Усс заявляє, що загрози подальших вибухів зберігаються.

Гасили пожежу чи ні — питання складне, так як найрозумніше в такій ситуації дочекатися самовільного припинення пожежі: по суті, спочатку вибухи пожежа ініціюють, а потім кожен новий вибух його гасить. Швидше за все, саме це і сталося.

Зростання числа катастроф — локальних і масштабних — говорить про поступову і «невиліковної» втрати керованості. Більшість з них, як правило, має банальний людський фактор: неправильна експлуатація, низька кваліфікація, керівна недбалість тощо. Падіння якості управління якийсь час можна компенсувати збільшенням чисельності чиновників. Грубо кажучи, одну лампочку загортають шість чоловік, так як в одного це вже не виходить. Але і збільшення чисельності має свою межу — великим числом чиновників теж потрібно вміти управляти, а звідки вміння у путінських губернаторів, весь послужний список яких — охоронці або денщики. В кращому випадку — молоді технократи з відповідним ніяким досвідом. Інших вже і немає.

Резерв збільшення чисельності управлінців вичерпаний, тепер система йде в рознос просто тому, що інших можливостей утримувати керованість не залишилося. Хіба що надія на залишки стійкості, які є у будь-якої системи, як би по-варварськи до неї не ставилися «нагорі». Стовп вже впав, але дроти все ще його тримають.