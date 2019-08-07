Будьте реалістами — вимагайте неможливого

Я, мабуть, теж вважаю, що опозиції варто погодитися на дозволений мітинг на Сахарова. Ось які аргументи.

1) Головна подія цієї протестної кампанії ще попереду, воно буде не 10 серпня.

2) Треба дати можливість прийти і висловити своє ставлення до подій тим, хто не хоче і боїться йти під поліцейські кийки. Згідно опитуванням «Левада-центру», 9% москвичів не виключають для себе можливості участі в акціях протесту. Це багато, це не менше мільйона чоловік. Опозиції необхідно навчитися виводити на вулиці ну хоча б кожного третього з них.

3) Головна лінія боротьби сьогодні пролягає не там, де стоїть ОМОН. Головна лінія боротьби — це боротьба за московського (і російського) благонамеренного обивателя. Він не хоче дестабілізації, і не хоче того, що загрожує його «нормальної» консьюмеристской життя. Вибори в Мосміськдуму — це не те, на що він готовий проміняти її.

У той же час у нього є свій, цілком раціональний «поріг несправедливості». Він прекрасно знає, що несправедливість, ескалація несправедливість — це те, що загрожує йому особисто, і нітрохи не менше, ніж де-стабілізація. Він боїться цієї ескалації. І завжди (не тільки в Росії) боротьба між опозицією і режимом — це боротьба за обивателя, за його розуміння, що йому загрожує більше: де-стабілізація, як стверджує режим, або ескалація несправедливості, як запевняє опозиція. Від її результату все і залежить.

Відмовляючись від дозволених мітингів, опозиція дає сильний козир режиму в руки. Згідно з тим же опитуванням «Левада-центру», як пишуть ЗМІ, 37% москвичів швидше підтримують протестувальників. І це на сьогодні головне цифра для опозиції. За неї — головна боротьба.

4) Основною темою дозволеного мітингу на Сахарова має стати вимога припинення поліцейського терору, розв’язаного федеральними властями проти москвичів (Росгвардия, Слідчий комітет, прокуратура, 2-я служба ФСБ — все це федеральна підпорядкованість). Людей не повинні хапати без розбору в їх власному місті, бити і під вигаданими приводами саджати під арешт і у в’язницю.

Але треба розуміти, що долю Єгора Жукова та інших заручників сьогодні вирішують… московські бабусі. Якщо бабусі побачать у Єгора та інших арестантах своїх онуків, то репресії захлинуться (пенсіонери — головна група підтримки режиму, якщо їх ставлення зміниться — рейтинг Путіна завалиться). А якщо бабусі побачать Жукова небезпечного підбурювача і провокатора, чиї дії загрожують безпечній життя їх онуків, то нам Єгора та інших не витягнути.

(Дивно, але долю революцій значною мірою вирішують ті, хто в них не бере.)

5) Як говорить теорія, у дозволеного мітингу повинна бути чітка резолюцію з конкретними вимогами (ну, приблизно: 1) звільнення політв’язнів і заручників, 2) реєстрація незалежних незарегестрированных кандидатів, 3) голосна перевірка підписів зареєстрованих кандидатів від мерії (це дуже важливо), 4) відставка Мосміськвиборчкому, функції якого переходять тимчасово до ЦВК). Така резолюція — основа для продовження протестної кампанії. І будьте реалістами — вимагайте неможливого.