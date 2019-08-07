Касьянов: якщо Головнокомандувач дзвонить ворогові з проханням не стріляти, значить він вивішує білий прапор

Менше всього можна було очікувати, що після загибелі чотирьох українських захисників Зеленський подзвонить Путіну, але той подзвонив і, мабуть, пригрозив, якщо обстріли не припиняться, «Квартал» на його день народження не приїде, і «Свати» будуть заборонені. Про це у своєму блозі пише блогер, військовий волонтер Юрій Касьянов.

Він відзначає, це нонсенс – благати «людожера» припинити поїдати людей. «Якщо вас б’ють по обличчю, безглуздо апелювати до людських почуттів і писати листа в ООН. Єдиний спосіб припинити війну – дати по зубах агресору або здатися», – написав Касьянов. Він додає, переговори про мир у всі часи велися виключно про умови капітуляції тієї чи іншої сторони. За п’ять років війни, з моменту підписання першого «Мінська» нас переконують у тому, що військового вирішення не існує. Неймовірний в українській історії підйом патріотизму висміяли, знищили на корені. Тепер майже ніхто не хоче воювати за цю країну. Всі бояться болю, горя, крові, бруду, падіння рівня життя, і всього іншого набору поневірянь, властивих війні. Всі хочуть жити «як у Європі», коли нас вже наполовину затягли назад в «русский мир», обмінявши нашу свободу на жахи війни.

Юрій Касьянов зазначає, українцям пора вже визначитися – або війна, або рабство. Незалежно від кількості і якості зброї треба воювати сьогодні, а не завтра, бо завтра буде пізно, тому що, якщо Головнокомандувач дзвонить ворогові з проханням не стріляти, значить він вивішує білий прапор, і веде переговори про капітуляцію.