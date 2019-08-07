З’явилося перше фото Зеленського з Туреччини

В мережі опублікували перше фото офіційного візиту президента України Володимира Зеленського в Туреччину.

Знімок в Twitter виклав посол України в Туреччині Андрій Сибиха.

«Перший офіційний візит президента Володимира Зеленського до Туреччини почався – попереду насичена програма і важливі зустрічі!» – написав він.

Зазначимо, що Зеленський пробуде в Туреччині два дні – 7-8 серпня. В Анкарі заплановані його переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад. В Стамбулі президент зустрінеться зі Вселенським патріархом Варфоломієм I.

Додамо, що раніше на брифінгу в Києві Зеленський заявив, що може перервати візит до Туреччини, якщо буде ескалація конфлікту на Донбасі.

«Я зараз вже повинен був летіти до Туреччини, зараз терміново будемо вилітати, якщо що-то у нас відбудеться, то мені доведеться повернутися. Турецька сторона знає про це, і з розумінням ставиться президент Туреччини Ердоган. Я сподіваюся, що все буде спокійно», – зазначав президент.