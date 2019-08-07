Доник: у мене претензії не Зеленського. Претензії до тим негідникам, які знаючи всі тонкощі, підтакують Зеленському в його прожекти

Популярний український блогер і військовий волонтер Роман Доник у своєму блозі пише про те, що найбільша драма для України – це те, що Верховний Головнокомандувач те, що трапилося вчора на фронті вважає «інцидентом», який не повинен залишитися без уваги. Таких інцидентів насправді багато, наприклад в барі, де сталася різанина.

На думку Романа Доніка, гаряча фаза війни для президента пройшла на корпоративах, на заробіток грошей, які, в основному, мали російське походження. Знову-таки, роялті ніхто ж не забороняв. Про те, що насправді відбувається на сході України він дізнавався з новин «1+1», а точніше від людей, які готували ці новини. Звідси з’явилося стійке переконання Зеленського, що Порошенко наживається на війні. Він щиро вірив, що Путін – нормальна людина, якщо піти на незначні поступки, то можна зійтися посередині і 40 тисяч російських бійців випаруються, як їх і не було. Але потім план пішов наперекосяк, Путін заявив, що немає сенсу поки що щось обговорювати. Ще Володимир Зеленський думав, що треба зняти блокаду з ОРДЛО, відкрити міст, вообщем налагодити діалог, який розірвав ненависний «Порох» і тоді люди з окупованих територій самі потягнуться в Україну.

Роман Доник зазначає, так думав Зеленський і мав на це право, тому що отримував лише таку інформацію. До нього питань немає, але є питання до тих, хто його оточував і мовчав весь цей час. «Ці люди засунули язики в жо..у і стали Вові холуйському підігравати в його невігластві», – обурився волонтер. Він додає, ніхто так і не розкрив очі президенту про те, що у нас реальна війна з імперією не за територією, а за незалежність.