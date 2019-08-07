Папуга в мішку: історія дивного морського пригоди

Ця розповідь про папуг я хотів написати давно. Ідея народилася, коли мене після рейсу «Ломоносова» якось попросили розповісти, що було цікавого на борту — а вийшло з цього ось що.

Було це в часи, коли Радянський Союз доживав свої останні роки. Ми йшли в цей рейс в жовтні 1987, а повернулися в лютому 1988-го. З тих пір пройшло більше 30 років — термін чималий, половина мого життя, — але ця історія залишається для мене однією з найцікавіших за той далекий час, коли я п’ятнадцять років тинявся по морях і океанах.

Я довго чекав цього рейсу, але моя участь у ньому висіло на волосині до самого останнього моменту відходу з Севастополя. В який раз в моєму житті все залежало від отримання візи для моряків закордонного плавання та паспорта моряка, без яких моє участь у рейсі було б в принципі неможливим. І хоча це тема для окремої розповіді, скажу відразу, що саме мої наполегливість і вміння йти до кінця в який раз вирішили всі: я отримав паспорт моряка, мені відкрили візу, і за лічені години (!) до відходу я опинився на борту НДС (науково-дослідного судна) «Михайло Ломоносов», який стояв тоді біля причалу Морського вокзалу в Севастополі.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

«Михайло Ломоносов» в порту Танжер

Зазначу, що в будь-якому рейсі для моряка важливо, скільки планується заходів в іноземні порти. У нашому рейсі їх було п’ять, а саме: в порт Танжер (Марокко), Лісабон (столиця Португалії), Конакрі (столиця Гвінеї), Белен (Бразилія) і в Санта-Крус-де-Тенеріфе (Іспанія). Для тих часів це був хороший, насичений рейс, адже у мене за 12 років ходінь по морях бували і рейси, у яких за 180 діб лише 6 були проведені на суші.

До того часу, про який я хочу зараз розповісти, ми вже пройшли, як мінімум, третину рейсу: позаду були Чорне море, турецькі протоки Босфор і Дарданелли, вся Средиземка, захід у марокканський Танжер, робота в Північній Атлантиці, зупинка в Лісабоні і перехід через Центрально-Східну Атлантику. І ось наш «Ломоносов» пришвартувався в столиці Гвінеї – Конакрі. Паркінг в цьому порту разюче відрізнялася від наших стоянок в інших місцях. Головною місцевою особливістю було те, що в цьому порту процвітало… злодійство. І, треба сказати, від нього там мало що рятувало. Охорони судна з гвінейської боку практично не було, тому доводилося членам екіпажу нести цілодобові вахти по захисту корабля від представників місцевого населення, які усілякими способами намагалися проникнути на нього і забрати з собою все, що «погано лежало».

Але іноді ми, члени експедиції, були самі зацікавлені в цих візитах місцевих жителів, які приносили з собою на продаж або обмін («ченч» на морському жаргоні) різні предмети ручної роботи: маски, статуетки, калебасу (це розмальовані натуральними фарбами півсфери порожніх плодів калебасовых дерев), фрукти (кокоси, манго та інші), тварин і птахів, у тому числі папуг.

Папуги Амазон

Дуже важливо було тоді для моряків, скільки іноземної валюти їм видають в якості зарплати при відвідуванні іноземних портів. Так от, іноді цю саму валюту зовсім не видають, як це було в гвінейській порту. Тому народ з обох сторін займався ченчем. Звичайно, в ті часи, коли ми всі представляли за кордоном «нашу радянську батьківщину», цей самий ченч був незаконним промислом, і переслідувався усілякими методами. Але що ще залишалося робити бідним радянським морякам: ченчем займалися практично всі, і часто іншого способу привезти собі та своїм рідним класні сувеніри та подарунки з екзотичних країн, де нам не видавали валюту, просто не було.

Саме з цієї причини у борту «Ломоносова» відкрилося справжнє ярмаркове божевілля. З одного боку — місцеві темношкірі продавці зі своїм скарбом, з іншого — наші, які спочатку розглядали цей товар, а потім бігли до себе в каюти або інші приміщення на судні і несли звідти все, що користувалося попитом у місцевого населення: вентилятори, кип’ятильники тощо. Повинен зізнатися, що я тоді не втримався і плюнув на всілякі заборони, що загрожували мені, якщо на мене донесуть (а тоді це було в порядку речей), закриттям тієї самої візи, яка мені обійшлася п’ятьма роками очікування та особливими зв’язками.

Я приніс спочатку старий вентилятор, який заздалегідь заготував для цих цілей ще в Києві, а потім — кип’ятильник. І той, і інший я обміняв на дві статуетки у формі прекрасних оголених чорношкірих красунь, які були вирізані з червоного дерева, як стверджували наші «торгові партнери». Статуетки були дійсно дуже важкі, вони тонули у воді і, схоже, що місцеві жителі нам дійсно не збрехали. Крім цих статуеток, мені тоді вдалося привезти з Гвінеї кілька калебасов, дуже ефектно смотревшихся в цій екзотичній колекції. Ось так при відсутності валюти вдавалося купувати за кордоном цікаві дивини.

Папуга Амазон

У Гвінеї деякі з наших моряків здобули і папуг. Вони називалися «жако» і відрізнялися дуже примхливим, навіть кілька злим характером порівняно з бразильськими зеленими папугами, про яких мова піде далі. Папуги жако могли іноді дуже сильно поранити своїх господарів – до крові, якщо їх розсердити.

Коли ж ми після заходу в Конакрі відпрацювали полігон в Гвінейській затоці недалеко від берегів Західної Африки, перетнули Екваторіальну Центральну Атлантику і зайшли в гирлі Амазонки в бразильський порт Белен, ось тоді і відбулися основні події, про які я збираюся розповісти.

До того часу у нас в експедиції склалася компанія з трьох чоловік: Валентина (теж з наукової групи), Сергій (механік з екіпажу судна) і я (ваш покірний слуга). Ми часто збиралися в каюті у Сергія, де він жив зі своїм колегою-механіком, грали вчотирьох в преферанс, і це стало у нас традицією – партія преферансу після вечері. Якось увечері Сергій запитав мене про те, що я збираюся купувати в Белене.

Дізнавшись про повну моєї невизначеності в цьому питанні, він запропонував мені цікаву угоду: я віддаю йому всю свою валюту, яку отримаю в порту, а він на наші об’єднані гроші купить амазонського зеленого папугу. Потім він продасть папугу перекупникам в наступному порту Санта-Крус-де-Тенеріфе і поверне мені вже в 3-5 разів більше, ніж я вкладу в цю угоду. Я раніше вже чув про подібному виді бізнесу наших моряків, тому недовго думав над пропозицією і практично відразу погодився. Ми втрьох обговорили цю ідею і вирішили, що в Белене одразу вирушимо на справу.

Проте прийшовши в Белен нас чекав неприємний сюрприз: Сергія поставили на вахту саме в перші години стоянки судна, тому він звільнився звільнення тільки після обіду. А ми вже з ранку спостерігали, як по трапу моряки бігом сходили на берег, насамперед для того, щоб якомога швидше опинитися на місцевому базарі. Так воно і вийшло, що до того часу, коли наша трійця опинилася на базарі, там не залишилося жодного цілого папугу. Було тільки кілька дрібних облізлих пернатих, які явно не варті уваги.

Ми обійшли всі ряди з живністю, з сумом переконалися, що опинилися «в прольоті», і вже було повернули на вихід, як раптом перед нами у самого виходу з базару з мопеда зіскочив якийсь молодий хлопець невисокого зросту, міцно збитий, кремезний, у джинсах і з оголеним торсом. Світла футболка у нього була перекинута через плече, а в руках був білого кольору мішок, схоже, що з-під рису. Йому щось прокричали продавці, які були вже у курсі наших безуспішних пошуків, тому він звернувся до нас на португальському з пропозицією, з якого неважко було зрозуміти: він знає, що нам потрібні папуги. Ми тут же зраділи, всі троє активно закивали головами і впритул підсунулися до нього.

Він розкрив свій мішок, і звідти, з самого дна на нас, схиливши голову набік, дивився одним оком великий, як нам здалося, просто величезний папуга. Ми переглянулися між собою, знову люто закивали головами і попросили продавця ще раз показати свій живий товар. Він знову розкрив свій мішок, і ми знову побачили в ньому схилену голову великої амазонського папугу, який дивився на нас одним оком.

Сергій запитав нас: «Ну, що? Беремо?» На що я резонно зауважив, що тепер всі гроші у нього, як і вирішальний голос. До того ж у нього, професійного моряка, є досвід таких операцій, на відміну від нас, наукових співробітників, мало розуміють: у подібних справах.

Сергій ще раз (вже втретє!) заглянув у мішок і, побачивши ту ж картину, сказав, що операція відбудеться. Після цього вони з хлопцем досить швидко зійшлися в ціні, Сергій передав йому практично всі наші гроші і отримав мішок з птахом. Продавець пішов у бік торгових рядів, а ми вирушили на «пароплав», задоволені своїм придбанням і цієї вдалою операцією.

Коли ми піднялися на борт, першим ділом вирушили в каюту. Сергій з Валентиною пішли до столу дістати з мішка наш трофей. Я навіть не встиг домыть руки, як почув крик Валі: «Вітя, він – одноокий!» Я в шоці повернувся і побачив що стоїть на столі великого зеленого папугу, який, нахиливши голову, дивився на нас єдиним своїм оком. Замість другого очі у нього було велике більмо, а поруч з ним — пошкоджене пір’я. Мабуть, коли цього папугу ловили, йому завдали каліцтво, а ми тільки тепер побачили його наслідки. Саме в цей момент до нас дійшов сенс знаменитої приказки «купити кота в мішку».

Я запропонував негайно повернутися на базар, щоб по гарячих слідах знайти обманщика-продавця папуг і відновити справедливість. Мої друзі сказали, що це марно, але погодилися, що спробувати варто. Я ще запропонував їм цілий план оточення, але тут вони мене не послухали, і, як виявилося, даремно. Коли ми з’явилися в торгових рядах всі втрьох, з мішком і папугою, аферист кинувся тікати і швидко зник між базарними рядами.

Ось так ми залишилися з однооким папугою, який оселився в спеціальній клітці в каюті Сергія. Тоді і почався найцікавіший «попугаячий» період нашої експедиції.

Як виявилося, по всьому пароплаву було багато кают з папугами. У клітці наш великий одноокий «пірат» виявився один, а ось в каюті у сусідів у клітці було два папуги: один побільше, який завжди сидів на жердинці вище, інший – розміром менше, завжди тримався нижче. Було дуже цікаво спостерігати за ними, особливо під час годування.

Коли сусіди годували своїх папуг, ми приходили до них і спостерігали таку картину. Більший за розміром, мабуть, старший в клітці, папуга, коли подавали їжу, спочатку тільки спостерігав і до неї не спускався зі своєї жердочки. Молодший, який був менший за розміром, і, мабуть, посідав нижнє місце не тільки в клітці, але і в попугайной ієрархії, спочатку дивився на їжу, а потім — на великого папугу. Оскільки старший ніяк не реагував на події, молодший повільно і дуже обережно злазив зі своєю жердочки, підходив до їжі, швидко хапав щось, ковтав і зразу ж повертався на своє місце.

Старший, поспостерігавши ці дії, робив багатозначну паузу, повільно злазив зі своєю жердочки, проходячи повз молодшого, обов’язково клював його, а той мовчки все терпів, втягуючи голову. Після цього старший повільно підходив до їжі, довго і з насолодою їв, періодично суворо поглядаючи на молодшого. Потім повертався до себе нагору і знову, проходячи повз молодшого, обов’язково клював того. Коли старший повертався на своє місце, молодший, ще деякий час выжидавший, поки старший відвернеться від нього, злазив на дно клітки і доїдав залишився.

А що ж з нашим «піратом»? З самого першого дня його господар, Сергій, почав з ним постійно «розмовляти», обзивати його одноокий і лаяти: от, мовляв, скільки ми на тебе витратили валюти, а ти виявився інвалідом, не як всі, не красенем, за якого можна буде виручити при продажу багато грошей, а навпаки, однооким виродком. Треба сказати, що Пірат уважно слухав свого нового господаря, мовчки повертався до нього своїм єдиним оком, слухав і мовчав, ніби намагався зрозуміти, про що власне йому весь час толдычит цей симпатичний молодий чоловік з чорною пишною шевелюрою. При цьому годував його новий господар чудово: бананами, ананасами, яблуками, горіхами, зеленню та іншої різноманітною їжею, яка в достатку була на борту після відбуття з бразильського порту. І ми з Валентиною теж приносили Пірату різні смаколики, так що харчування у нього було відмінне.

Тим часом наш «Ломоносов» вийшов у море, відпрацював спочатку на Амазонське полігоні, потім пішов в центральну частину Атлантичного океану для робіт в районі Розлому Зеленого Мису. І вже тільки потім планувався перехід до Канарських островів і зупинка в іспанському порту Санта-Крус на острові Тенеріфе. По часу це тривало приблизно на місяць. Весь місяць Пірата справно годували, лаяли його, постійно «розмовляючи з ним таким чином. А ще в каюті у Сергія постійно звучала музика, благо була для цього шикарна по тим часам музична апаратура: двокасетний магнітофон «Шарп» з багатосмуговим кольоровим еквалайзером, купа касет — від класики до шансону, великий програвач з потужними колонками і цілою колекцією вінілових платівок з широким репертуаром. Ось наш Пірат волею-неволею і слухав кожен день з ранку до вечора всю цю музичну всячину.

І ось одного разу стався такий випадок. Справа в тому, що на борту «Ломоносова» під час роботи на станціях, коли судно стояло на місці, на палубі члени експедиції любили грати… у волейбол. «Як? — скажете ви. — Яка може бути гра у волейбол на кораблі, коли навколо океан? М’яч просто полетить за борт!» А ось і ні! М’яч просто прив’язують до однієї зі стійок, на яких натягнута волейбольна сітка, і він нікуди не летить. До слова сказати, навіть у морський більярд грають: фокус полягає в тому, що кулі для більярда не круглі, а форми хокейної шайби.

НДС «Михайло Ломоносов» в порту Танжера

Так от, повернемося до волейболу. Після чергової гри наш друг Сергій повернувся до себе в каюту і дмухнув у суддівський свисток, хоч це і дуже не вітається на кораблі: кажуть, погана прикмета. Яким же було його здивування, коли він почув… повторний свист, один в один по звуку. Коли Сергій озирнувся через плече, він побачив незворушний, єдине око Пірата. Тоді Сергій знову подув у свисток і тут же почув, як луна, повтор цього звуку.

Ось з цього моменту все і почалося. Виявилося, Пірат міг відтворити практично будь-які звуки, іноді цілі музичні фрази. Коли вмикали музику, він слухав і «підспівував»: розмахуючи своєю яскравий головою, переминаючись з лапи на лапу, він повторював мелодію і співав дуже схоже на оригінал.

І народ повалив в каюту Сергія дивитися і слухати «музичне диво». Пірату несли все, що він так любив є, — це була своєрідна плата за його концерти, — а той щедро дякував своїх годувальників і вражав музичним талантом. Всі, хто мав папуг на пароплаві, зрозуміли, що у Сергія не просто найбільший «папуга-каліка одноока», а серйозна інвестиція у майбутнє, яка повинна обернутися пристойним заробітком на Канарах. До самого приходу в Санта-Крус всі «пташники» заздрили Сергію, продовжували ходити до нього в каюту, підгодовувати Пірата і слухати його «пісні».

Але минув цей місяць роботи в океані, і «Ломоносов» зайшов в іспанський порт. Знову нам не пощастило: Сергія вдруге по заходу поставили на вахту, і звільнився він лише після обіду. Ми з Валентиною розуміли самі, навіть без слів господаря Пірата, що на місцевий базар перекупникам на пташиному ринку потрібно йти з самого ранку, але нічого не поробиш. Ми вирушили туди тільки після обіду, коли всі наші конкуренти вже давно повернулися. З смутними особами (а за цей місяць ми дуже звикли до Пірата, з яким не хотілося розлучатися) і все з тим же мішком ми пішли у напрямку до ринку, а потім Сергій вирушив за високий паркан сам, а ми з Валентиною залишилися чекати його за межами базару.

Незабаром він повернувся з сумним виглядом: як і очікувалося, Сергію вдалося отримати за Пірата тільки ту суму, яку він заплатив в бразильському порту. Музичних талантів папуги-каліки ніхто не оцінив (той під час операції весь час мовчав), а відсутність очі і пошкоджене пір’я зовсім не мало перекупників багато платити. Ми пішли залити своє горе іспанським вином, після чого повернулися на пароплав.

Ще два дні ми простояли в Санта-Крусі, а коли йшли з порту, всі, хто побували в районі пташиного ринку, поверталися з міста і розповідали, що наш Пірат кричав там благим матом у загальній клітці, куди його посадили з усіма іншими папугами і де не годували, як раніше, на пароплаві, від усієї душі за його музичний талант.

Всі фото автора (крім підписаних)

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