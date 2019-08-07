Субмарини з виробництва айзбергов сповільнять танення льодів – проект індонезійських винахідників

Зухвалий план по уповільнення танення льодовиків передбачає, що у виробництві айсбергів буде задіяний величезний парк з 10 000 підводних човнів. Кожна буде занурюватися на достатню глибину, що дозволяє заповнити гексагональну форму 25-метрової ширини. Коли судно вийде на поверхню, бортова система опріснення видалить сіль з води, а гігантська морозильна машина її заморозить. У результаті вийдуть шестигранні айсберги, які відокремляться від своїх субмарин, і процес почнеться заново.

Керівник проекту Фаріс Раджак Котахатухаха, архітектор з Джакарти, розглядає проект як додаток до множинним зусиллям на планеті по боротьбі з глобальним потеплінням.

Запитань більше, ніж відповідей

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Індонезія (Республіка Індонезія) – острівна держава в Південно-Східній Азії.

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Столиця – Джакарта

Найбільші міста: Джакарта, Сурабая, Бандунг, Бекаси, Медан, Тангеранг, Депок, Семаранг, Палембанг, Макасар

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 1 919 440 км2 (14-я в світі)

Населення – 253,56 млн чол. (4-я в світі)

Офіційна мова – індонезійська

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,684 (110-я в світі)

ВВП – $млрд 888,5 (16-я в світі)

Валюта – індонезійська рупія

Межує з: Малайзією, Папуа – Новою Гвінеєю, Східним Тимором

Експерти оцінили бачення дизайнерів, але поставили під сумнів здійсненність проекту. Наприклад, Марк Серрез, директор Національного центру даних по снігу і льоду Університету Колорадо в Боулдері (США), назвав проект «дуже цікавим», але зауважив, що він викликав більше питань, ніж відповідей.

Хто побудує цю флотилії і скільки, а головне, якого типу енергія на це буде витрачено? Важливо, щоб субмарини працювали від енергії вітру чи іншого джерела відновлюваної енергії, додав Марк Серрез. В іншому випадку, якщо підводні човни буду спалювати викопне паливо, то в атмосферу буде виділятися дуже багато вуглекислого газу. І тоді відновлення морського льоду не допоможе усунути викиди парникових газів, що є основною причиною зміни клімату. А навпаки, сприятиме цим викидів.

За матеріалами NBC News

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