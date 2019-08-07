Супрун розвіяла черговий міф – емоції НЕ викликають рак

Виконувач обов’язків Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун розвіяла міф про те, що негативні емоції не викликають рак.

Про це в Фейсбуці заявила в.о міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає Zrada.today.

“Днями у брошурі, яку видає популярна мережа лабораторій, вийшов матеріал психологині Тетяни Дугельної. Вона стверджує, що причина онкозахворювань — образи. Мовляв, існує така собі “програма самознищення тих, хто не зміг навчитися полюбити себе”. Тетяна впевнена, що нібито ті, хто починають любити себе, “перезапускають своє здоров’я та зцілюються на різних етапах онкозахворювань”. – розповіла вона.

“Твердження про психосоматику онкозахворювань не мають жодних наукових обґрунтувань. Рак — це не психосоматична хвороба. До того ж, тема раку — одна з найбільш досліджуваних у світі. На жаль, це не заважає поширенню величезної кількості інформаційного сміття, фейків і псевдопорад щодо причин розвитку та методів лікування раку.”- додає Уляна Супрун.

Таким чином, відмітила керівник МОЗ, рак — це ціла група хвороб. Науково доведено, що він виникає через мутацію або дію вірусу. Одна чи кілька клітин починають безконтрольно ділитися. Пухлина збільшується і метастазує — поширюється в інші частини тіла. Існує понад 200 типів раку, кожен з яких має свої механізми розвитку, клінічну картину, потребує окремої терапії, і, на жаль, по-своєму вбиває.

На її професійну думку рак виникає по зовсім іншим причинам, серед яких спосіб життя та спадковість.

“У наших клітинах постійно відбуваються та здебільшого виправляються мутації, а клітини, що почали аномально виглядати і поводитись (ділитися, кріпитися до інших клітин) — знищує імунна система.Та подекуди мутації зачіпають гени, що визначають поділ клітин і її взаємодію з іншими клітинами, і не виправляються, а патруль з боку імунної системи їх оминає. Так виникає рак. Це дуже спрощене пояснення.”

Іншими словами рак — це питання ймовірності, а не закономірної спеціальної програми нашого організму. Тому, як стверджує Супрун говорячи про спосіб життя і вплив життя та довкілля на дане захворювання можна сказати, що це збільшує ймовірність раку, а не викликає його.



Ось які науково обґрунтовані фактори ризику раку існують:

▪️ Спадковість: ретинобластома, рак молочної залози та яєчників

▪️ Вік: із віком шанси розвитку раку зростають — рак легень розвивається, наприклад, після кількох десятиліть куріння, а не в юності

▪️ Стать: є гормонозалежні типи раку

▪️ Вага: суттєве збільшення індексу маси тіла збільшує ймовірність раку підшлункової залози та прямої кишки

▪️ Довкілля та виробничі фактори: ультрафіолет, радіаційне випромінювання, важкі метали чи бензопірени в середовищі.

▪️ Спосіб життя: куріння, споживання алкоголю

▪️ Виробничі: постійний вплив канцерогенів, хімікатів та радіоактивних матеріалів на робочому місці

▪️ Віруси: вірус папіломи людини, вірус гепатиту C

“Не покладайтеся на свій настрій як індикатор фізичного здоров’я. Знижуйте ризик раку завдяки діям: користуйтеся сонцезахисними кремами, презервативами, респіраторами, їжте збалансовану просту їжу, пильнуйте вагу і не куріть, регулярно відвідуйте гінеколога чи уролога.” – підсумувала Супрун.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!