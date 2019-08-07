У Москві пристави почали влаштовувати рейди по квартирах учасників акції 27 липня

У Москві співробітники служби судових приставів почали проводити рейди по квартирах громадян, які були затримані на акції протесту 27 липня. Про це повідомляє телеканал «Москва 24».

Заступник керівника столичного управління ФССП Клименко Євгенія заявила, що у затриманих є заборгованості на загальну суму 26 мільйонів рублів. В основному це борги за кредитами.

«Основна сума — кредитні зобов’язання (16 млн рублів). Інші стягнення на користь фізичних та юридичних осіб — 6 млн рублів, ще майже два мільйони рублів — податки, штрафи та аліментні зобов’язання — 800 тисяч рублів, ЖКГ — 600 тисяч рублів», — уточнила вона.

За словами Клименка, пристави обходять квартири, щоб встановити майнове становище учасників акції протесту. Деяких боржників пристави не застали вдома, тому до них зроблять примусові заходи приводу або цих людей навіть оголосять в розшук.

Раніше в СК повідомили, що серед затриманих на мітингу 27 липня виявилися 134 ухильника від військової служби. При цьому прокуратура Москви зажадала позбавити батьківських прав сімейну пару, яка прийшла на акцію протесту з однорічною дитиною. У СК заявили, що за даним фактом порушено кримінальну справу. Адвокати заявляли, що після допиту подружжя у слідчих не виникло до них претензій.

27 липня в Москві пройшла неузгоджена акція за чесні і вільні вибори в Мосміськдуму. За оцінками поліції, у заході взяли участь близько 3,5 тис. осіб, опозиціонери говорили про 10 тис. мітингувальників. За даними «ОВС-Інфо», на мітингу були затримані 1373 людини. В «Агорі» назвали це число рекордним в історії сучасної Росії.

За підсумками мітингу СК порушив кримінальну справу про масові заворушення, фігурантами якого стали десять осіб. Між тим, опитування «Левада-центру показало, що 37% москвичів схвалюють акції протесту опозиції.