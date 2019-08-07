ЦВК остаточно відмовила Гудкову і Соболь в реєстрації на виборах у Мосміськдуму

Центральна виборча комісія остаточно відмовила в реєстрації на виборах до Московської міської думи опозиційним кандидатам Любові Соболь і Дмитру Гудкову. Про це політики повідомили в своїх телеграм-каналах. Дмитро Гудков, зокрема, додав, що має намір оскаржити рішення ЦВК в суді.

Нагадаємо, через недопуск на вибори більшості опозиційних кандидатів у Москві ось вже третій тиждень тривають акції протесту. 20 липня на проспекті Сахарова відбувся узгоджений з місцевою владою мітинг Лібертаріанської партії, на який вийшли, за різними оцінками, від 12,5 тис. до 25 тис. чоловік.

27 липня в Москві відбулася неузгоджена акція протесту, яка в цілому тривала більше дев’яти годин. Мітинг розпочався біля будівлі мерії Москви, куди не допущені до виборів в МГД кандидати закликали своїх прихильників прийти на зустріч. Однак поліція швидко відтіснила протестувальників від будівлі мерії, заблокувавши тим самим частина Тверській. У зв’язку з цим мітингувальники продовжили свою акцію протесту на прилеглих вулицях і бульварах, де протягом усього мітингу відбувалися неодноразові сутички з силовиками.

Через майже тиждень після акції протесту СКР заявив про порушення кримінальної справи за статтею 212 КК РФ («Масові заворушення»). Зараз по справі проходить 10 обвинувачених, дев’ять з яких уже укладені в СІЗО, ще один перебуває у розшуку.

Відзначимо, що, за даними опитування «Левада-Центру», 77% опитаних жителів Москви знають, що в столиці третій тиждень тривають акції протесту, 37% респондентів проходять акції протесту оцінюють позитивно.

Наступний мітинг запланований опозицією, відбудеться в суботу, 10 серпня, на проспекті Сахарова. Цікаво, що в цей же день мерія Москви має намір провести музично-гастрономічний фестиваль Meat& Beat, в минулу суботу, 29 липня, коли в столиці проходила неузгоджена акція протесту, столичні чиновники проводили у тому ж Парку Горького фестиваль «Шашлик Live».