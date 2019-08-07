Дачі для вождя: де і як відпочивав товариш Сталін

Вдала життя для звичайної радянської людини зводилася до сакраментальною формулою «дачка, тачка і собачка». Малося на увазі, що прийшов до успіху будівельник комунізму повинен володіти дачею, автомобілем і квартирою. У представників радянської номенклатури з цією тріадою справа йшла куди простіше, адже усіма її складовими держава забезпечувала їх в першу чергу. Саме дачі зіграли в долі деяких вищих керівників партії і уряду ключову роль. Микиту Хрущова соратники по партії примусово відправили на пенсію під час відпочинку на держдачі в Піцунді, а Михайла Горбачова путч 1991 року застав у відпустці на об’єкті «Зоря», новенькій дачі в кримському Форосі. Однак культуру такого релаксу, навіть постійної життя на дачі і управління звідти країною ввів Йосип Сталін, у якого було більше десятка спеціально побудованих резиденцій під Москвою, в Криму і на Чорноморському узбережжі Кавказу. Як проводив свій час на дачах особливого призначення товариш Сталін — у великому огляді Onliner.

Примусовий відпочинок

До моменту тріумфального захоплення влади багато професійні революціонери підійшли з геть зіпсованим здоров’ям. Більшість з них до «перемоги Великого Жовтня» волочили досить жалюгідне існування. Переслідування влади, в’язниці, постійні посилання в богом забуті місця з жахливим кліматом і умовами життя наклали свій відбиток на стан їхнього організму. Навіть в еміграції багато бідували і жили лише мріями про неминучу «перемозі пролетаріату». За революцією послідувала громадянська війна з її стражданнями, і про відпочинок керівники РКП(б) змогли задуматися лише на початку 1920-х. У квітні 1921 року партія зобов’язала (саме зобов’язала!) деяких високопоставлених товаришів відправитися на примусовий відпочинок. Серед щасливчиків були організатор Жовтневої революції і творець Червоної армії Лев Троцький, голова Москви Лев Каменєв, заступник голови Раднаркому і майбутній керівник уряду Олексій Риков, а також нарком по справах національностей Йосип Сталін. Перший відпустку Сталіна, який він провів на Кавказі, тривав два з половиною місяці, і згодом така і навіть велика тривалість відпочинку стала для майбутнього вождя нормою.

Після повернення з Кавказу Сталін і обзавівся своєю першою заміською резиденцією. В порожній привабливою нерухомості під Москвою недоліку не було. Після революції багато дворянські і купецькі садиби опинилися стрімко виїхали з країни господарями. Ленін, наприклад, влаштувався в підмосковному палаці вдови Сави Морозова Зінаїди в Горках (де, власне, в підсумку і помер). Сталіну в жовтні 1921-го дістався особняк на території колишнього маєтку Левона Зубалова, найбагатшого нафтопромисловця, володів заводами в Баку і Батумі. У сусідніх будинках в тій же садибі розмістилися інші видатні більшовики: Анастас Мікоян, Микола Бухарін і Климент Ворошилов. Дача «Зубалово-4» стала першою у низці численних сталінських резиденцій.

Дача «Зубалово-4», підірвана при наступі німців у 1941 році

У «Зубалово» Сталін приїжджав більше 10 років, до 1932-го, тут виросли його діти. Дочка Світлана у своїй книзі «20 листів одному» називала цю дачу не інакше як «сонячним домом». Двоповерхова будівля розташовувалося на 14-му кілометрі Рубльовського шосе, там було 12 кімнат. Разом з родиною Сталіна тут же мешкали його родичі першої дружини Катерини Сванідзе і батьки другий (поточної на той момент) дружини Надії Аллілуєвої. Але все ж у цей період основним місцем проживання наркомнаца залишалася його кремлівська квартира.

Там же, прямо в Кремлі, жили і багато інші функціонери більшовицької партії. До кінця 1920 року всі мало-мальськи відповідні приміщення були вже зайняті. У 325 квартирах, розташованих в різних будівлях на кремлівської території, було прописано більше 2 тисяч чоловік, і комунальне стан всієї цієї житлоплощі було дуже сумним. Сам Сталін все в тому ж 1921 році значно поліпшив свої житлові умови. У січні з маленької квартирки у Великому Кремлівському палаці він разом з дружиною переїхав до куди більш просторі апартаменти в Потешном палаці, де колись, до своєї смерті у вересні 1920-го, проживала черговий «вірний друг і соратник» в. І. Леніна, голова жіночого відділу партії Інеса Федорівна Арманд (д Эрбенвилль).

Як і дача в Зубалово, ця квартира №1 залишалася резиденцією (міський) Сталіна до 1932 року, коли він вже міцно взяв владу в свої руки, очолив партію і тиснув опозицію різного штибу і справа, і зліва. Але в цьому 1932 році сталася подія, що змусила його повністю поміняти свої місця проживання і відпочинку. 8 листопада після банкету, присвяченого черговій річниці Жовтневої революції, поссорившаяся з чоловіком Надія Аллілуєва повернулася в ту саму квартиру в Потешном палаці і застрелилася з невеликого пістолета, який подарував їй брат Павло. Самогубство дружини потрясла Сталіна, він вважав його зрадою і приниженням, адже особисте життя генсека в один момент стала темою для пересудів його соратників. По всій видимості, бажаючи позбутися від будь-яких нагадувань про колишнє життя, Сталін змінив квартиру в Кремлі (там він, втім, згодом майже не ночував, з’являючись лише для обіду) і переїхав зі свого будинку в Зубалово в новий двоповерховий девятикомнатный особняк на території садиби «Липівка».

Втім, останній став лише тимчасовим притулком. У 1933 році прямо посеред лісу в підмосковному селі Волинське, всього в декількох кілометрах від міста, почалося будівництво нової резиденції вождя, що увійшла в історію як Ближня дача. Це був перший будинок, цілком і повністю побудований у відповідності зі смаками Сталіна, який стане його основним місцем життя на наступні майже два десятки років.

Дача «Липки»

Дачі — Ближня і Дальня

У 1930-му в Господарському управлінні ЦВК СРСР, організації, яка забезпечувала побут вищого радянського керівництва, з’явився новий підрозділ — архітектурно-проектна майстерня. У червні наступного року її очолив 36-річний архітектор Мирон Мержанов, який виділився з маси колег своїм чудовим санаторієм РСЧА, побудованим в 1929-му в Сочі. У процесі зведення цього об’єкта він тісно спілкувався з наркомом по військових і морських справах Климентом Ворошиловим, який, мабуть, і порекомендував його для нової відповідальної ролі. Саме Мержанову належить спроектувати найулюбленіші дачі Сталіна, в тому числі підмосковну Ближню, і відразу кілька об’єктів на Чорноморському узбережжі Кавказу. Втім, статус особистого архітектора вождя в підсумку не вберіг Мержанова від репресій. В 1943-му він разом з дружиною і найближчими співробітниками був заарештований, отримав 10 років таборів і відправився на Далекий Схід, в Комсомольськ-на-Амурі, де в «шарашкіної контори» продовжив займатися архітектурною діяльністю. Звільнили його лише в 1954-му, після смерті Господаря.

Санаторій РСЧА в Сочі, згодом отримав ім’я наркома Ворошилова

Але, незважаючи на свою діяльність в Комсомольську і відразу кілька побудованих пишних санаторіїв на Кавказі, найважливішою роботою Мержанова стала, звичайно, саме Ближня дача. Її стиль можна визначити як постконструктивизм, суміш отмиравшего вже архітектурного авангарду з приходить йому на зміну неокласикою. Спочатку одноповерхова, в 1940-і вона отримала другий рівень і в такому вигляді дійшла до наших днів, опинившись зараз в межах Москви, неподалік від Мінської вулиці, однойменної станції метро і парку Перемоги. Після закінчення будівництва в 1934 році Сталін переїхав сюди жити на постійній основі, і з тих пір до самої смерті саме Ближня дача залишалася його головною і самою улюбленою резиденцією.

Ближня дача і зовні, і внутрішньо відбивала особисті мистецькі та побутові пристрасті вождя. На першому поверсі знаходилося сім кімнат. З просторого передпокою коридор вів направо, дві житлові кімнати (дитячий, стала потім кабінетом, і гостьову). Прямо можна було пройти великий зал-їдальню, поряд з яким знаходилися спальня і ванна генсека. Але улюблена кімната Сталіна була зліва від передпокою. Це була так звана мала їдальня, яка згодом стала основним місцем його роботи і відпочинку. Там Сталін і приймав гостей, і обідав, і спав на одному з диванів. Там же він і помер 5 березня 1953 року.

На зведеному згодом другому поверсі знаходилися додаткові гостьові приміщення, куди вів і вбудований при реконструкції дачі ліфт. Але на другий поверх Сталін практично не порушувалося. Всі його простір для життя обмежувалося цими сім’ю кімнатами. Судячи з усього, під будівлею існує і підземний бункер, достовірної інформації про якому раніше немає, але, судячи з того, що на Ближній дачі Сталін жив і під час війни, коли лінія фронту була дуже близько, бункера там просто не могло не бути.

Дачу оточував великий парк, навіть швидше лісопарк площею два десятка гектарів. Сталін дуже любив займатися дачним господарством. Для нього у Волинському організували теплицю для цитрусових, розбили виноградник, вирощували кавуни і розводили рибу в ставку. Збереглися сотні особистих розпоряджень вождя, в яких він вказував, як правильно вести господарство, управління яким становило важливу частину його відпочинку.

Працював він теж на Ближній дачі, регулярно, правда, виїжджаючи в кабінет в Кремлі, але майже не з’являючись у своїй квартирі там. Сталін вів нічний спосіб життя, під який підлаштовувалися і його підлеглі. Зазвичай він прокидався ближче до полудня, близько 17-18 годин їхав в Кремль, а ввечері, близько 22-23 (пізніше, якщо організовувалися кіноперегляди, які вождь дуже любив) знову повертався у Волинське. День на цьому не закінчувався. Знамениті сталінські «обіди», по суті, нічні вечері, на які він мало не щодня збирав соратників, проходили у великому залі. Цей бенкет з рясною їжею, випивкою, піснями і танцями часто тривав до пізньої ночі (або ранку). «Ми повинні були працювати на своїх посадах < …>, а крім того, брати участь у сталінських вечорах в якості театральних персонажів і розважати його. Важкий для нас час», — писав у своїх спогадах Микита Хрущов.

Ближня дача тому і отримала таке прізвисько, що існувала ще й дача Далека. Її побудували в 1937-1939 роках у колишньому маєтку графів Орлових Семенівське. Вона багато в чому (по плануванню, обробці, меблюванню) нагадувала свій аналог (до надбудови) в Волинському. Сталін взагалі був дуже консервативний у звичках всі його резиденції схожі один на одного. Втім, у Семенівському з його мальовничим садибним парком вождь бував рідко, його основним місцем проживання залишалося Волинське.

Дача в Семенівському

Вождь на відпочинку

Крім відпочинку в лісі під Москвою, значну частину життя Сталіна займали багатомісячні літні відпустки. Зрозуміло, це не був відпочинок в звичному нам розумінні цього слова. Сталін не забував контролювати ситуацію в країні і перебуваючи в Криму або на Кавказі. Щодня він отримував пачку документів, приймав іноземних гостей, активно листувався з що залишилися в Москві соратниками, іноді відпочивав разом з ними, і на цей час центр влади в СРСР повністю переміщався на одну з «дач особливого призначення». Однак все більш активно дають про себе знати хвороби все ж змушували Сталіна і займатися лікуванням, і просто нічого не робити, прогулюючись навколо дачі, граючи в більярд або містечка.

Вперше з’їздивши в 1921-му у відпустку на Кавказ і пропустивши наступний рік, з 1923-го він протягом 13 років щороку на кілька місяців виїжджав «на південь», часто чергуючи протягом однієї поїздки Крим і Кавказ. З 1937 року в таких виїздах наступила перерва. Спочатку він залишився в Москві із-за необхідності особистого контролю за «Великим терором» (1937-1938), в 1939-му влітку готувався пакт про ненапад з Німеччиною, ну а потім почалася Друга світова. Знову в південний відпустку Сталін вирушив лише в 1945 році. З цього часу в його смаки намітилася еволюція. Замість літнього періоду він почав їхати з Москви ближче до осені і затримувався на півдні іноді до Нового року.

З віком Сталіна зростала і тривалість його відпочинку. У 1946-1949 роках він розтягувався на три — три з половиною місяці, у 1950-1951-му — на чотири з половиною. При цьому на одному місці весь цей час він не сидів, постійно переїжджаючи з однієї дачі на іншу, благо створена мережа дозволяла регулярно міняти резиденції, які знаходилися недалеко один від одного.

До початку 1930-х на півдні Сталін жив у «будинках відпочинку ЦВК», організованих на базі побудованих ще до революції старорежимних особняків. Але в 1931 році розпочалося будівництво першої «дачі особливого призначення» (отримала в секретних документах номер 27), спеціально створювалася з урахуванням смаків вождя. 18 січня вийшло спільну постанову ЦВК і РНК СРСР «ПРО будівництво Будинку відпочинку ЦВК в селищі Мюссера Гудаутського району РСР Абхазії». Проект споруди розробив ленінградський архітектор Володимир Гельфрейх, згодом переїхав до Москви і став одним з авторів нереалізованого Палацу рад та побудованої після війни висотки радянського Мзс. Це була двоповерхова будівля площею 340 квадратних метрів, поряд з яким знаходився цілий обслуговуючий містечко: харчовий блок — їдальня, кінотеатр, басейн з морською водою, гуртожитку для обслуговуючого персоналу і охорони. Крім того, на території дачі в Мюссере з’явилися і два гостьових будинки, в яких згодом відпочивали сталінські соратники (Мікоян, Молотов, Будьонний). У загальній складності Сталін бував тут вісім разів, вперше прибувши сюди у жовтні 1933 року.

Через рік після початку спорудження дачі №27, в січні 1932-го вийшла постанова «Про будівництво Будинку відпочинку ЦВК в селищі Холодна річка (Багрыпста) Гагрського району Абхазької АРСР». Резиденція «Холодна річка» (дача №18) в 15 кілометрах від Гагр і в 43 кілометрах від Сочі стала однією з найулюбленіших у Сталіна. Проектував об’єкт Мирон Мержанов, автор Ближньої дачі, і будувалися вони багато в чому паралельно. Триповерхова будівля площею 500 квадратних метрів споруджувалося в дуже складних умовах: воно буквально врізане в схил гори. Як правило, основним кольором був обраний темно-зелений (серед дерев він робив дачу малопомітною), внутрішня обробка панелями з цінних порід дерева теж була дуже типовою для сталінських дач. Всередині була звична номенклатура кімнат: спальні, їдальня, кабінет, більярдна, кінозал. В комплекс входили і службові будівлі, і навіть власна ГЕС для забезпечення електроенергією. У вересні 1933 року Сталін писав одному зі своїх соратників: «Був сьогодні на новій дачі близько Гагр. Вийшла (вона тепер закінчена будівництвом) прекрасна дача». У загальній складності вождь приїжджав на «Холодну річку» 14 разів.

Але основний його кавказької резиденцією стала «Зелена роща» (або «Нова Мацеста»), збудована за проектом того ж Мирона Мержанова у 1935-1937 роках в Хостинском районі Сочі на території колишнього маєтку чаеторговца Мензинова Михайлівське. Перша дача з’явилася тут ще в 1931-му, але до 1937 році було споруджено нове (природно, темно-зелене) будівля з двоповерхової центральною частиною і одноповерховими крилами (надбудованими після війни). По сусідству були зведені особняки для інших членів Політбюро: Берії, Маленкова, Ворошилова, Молотова.

Саме в Сочі Сталін з’являвся найчастіше і подовгу жив у відпустках. В основному з-за здоров’я: йому допомагали мацестинские мінеральні води. «Я одужую. Мацестинские води (близько Сочі) хороші проти склерозу, переробки нервів, розширення серця, ішіасу, подагри, ревматизму», — ще в 1925 році тримав в курсі Молотова Сталін. По мірі того, як хвороби вождя з віком загострювалися, збільшувалася і потреба в лікувальних ваннах.

Після війни до всього цього асортименту резиденцій додалася держдача №5, яку звели на березі абхазького озера Ріца в 1947 році. Вона виглядала скромніше інших: одноповерхова цегляна будівля, потинькована і пофарбоване в неодмінний темно-зелений. Сюди Сталін приїжджав не дуже часто і зазвичай на короткий час. Після війни він почав погано переносити спеку (власне, багато в чому тому його відпустки змістилися на осінь), і, якщо в основні кавказькі резиденції приходив спеку, вождь виїжджав на гірську Ріцу, де і перечікував його. Звичайна схема його відпустки включала основне перебування в Сочі, потім переїзд в «Холодну річку» з виїздами на Ріцу, потім слідувала «Мюссера» або Новий Афон з короткочасними поїздками на лікування в Цхалтубо або Боржомі.

Крім цих об’єктів, для Сталіна був побудований і ряд інших, в яких, втім, він бував досить рідко. В 13 кілометрах від Ялти над Масандрівським палацом у 1949 році для нього збудували дерев’яну дачу «Мала Соснівка». Все в тій же Абхазії, в Новому Афоні, по сусідству з місцевим знаменитим монастирем у 1948 році з’явилася дача №8 «Ластівчине гніздо».

У 1938-1940 роках була побудована резиденція «Великі броди», що розташувалася на озері Валдай в Новгородській області. Тут Сталін був всього один раз, після чого віддав її в користування главі Ленінграда Андрію Жданову (там він і помер у 1948-му). Крім того, існує й інформація про початок будівництва нової держдачі під Куйбишевом (нині Самара), який виступав у ролі запасний столиці СРСР у разі початку війни. З-за смерті вождя роботи по зведенню об’єкта так і не були завершені.

Дача в Новому Афоні

Дача в Криму

Дача на Валдаї

Дача в Новому Афоні

Дача в Криму

В останній рік свого життя, 1952-й, Сталін на південь не поїхав. Навіть у Кремлі за рік він з’являвся всього 50 разів менше рази на тиждень. Фактично він безвилазно провів цілий рік на Ближній дачі. «Він постарів. Йому хотілося спокою. Він не знав часом сам, чого йому хотілося < …> Він був гранично запеклий проти всього світу. Він усюди бачив ворогів. Це було вже патологією, це була манія переслідування — від спустошення, від самотності < …> Його взрывало від злості, і, знайшовши будь-який маленький привід, він шпетив першого ліпшого під руку», — писала його дочка Світлана Аллілуєва.

Лікар Сталіна М’ясників додавав в картину останніх місяців його життя медичних фарб: «Вважаю, що жорстокість і підозрілість Сталіна, боязнь ворогів, втрата адекватності в оцінці людей і подій, крайнє впертість — все це створив певною мірою атеросклероз мозкових артерій (вірніше, ці риси атеросклероз перебільшував). Керував державою, по суті, хвора людина < …> Склероз судин мозку розвивався повільно, протягом багатьох років. У Сталіна були знайдені вогнища розм’якшення мозку дуже давнього походження».

28 лютого 1953 року після чергового кремлівського кіносеансу Сталін за звичкою запросив четвірку своїх найближчих соратників: Берію, Маленкова, Хрущова і Булганіна (до того часу Молотов, Мікоян і Ворошилов перебували в опалі) — на «обід» на Ближню дачу. Як завжди, захід завершився під ранок. «Сталін був напідпитку, в дуже хорошому настрої. Він провів гостей у вестибюль, — писав Хрущов у спогадах. — Багато жартував, замахнувся, начебто пальцем, і ткнув мене в живіт, назвавши Микитою. Коли він бував у доброму гуморі, то завжди називав мене по-українськи Микитою. Ми теж поїхали в хорошому настрої, тому що нічого поганого за обідом не сталося».

На наступний день, 1 березня, Сталін у своїй улюбленій малої їдальні переніс інсульт. Обставини його смерті добре відомі. Після чотирьох днів агонії, у 21:50 5 березня 1953 року цей чоловік нарешті помер. Світлана Аллілуєва була присутня при цьому: «Агонія була страшною. Вона душила його у всіх на очах. В якийсь момент — не знаю, чи насправді, але так здавалося, — очевидно, в останню вже хвилину він раптом відкрив очі й обвів ними всіх, хто стояв навколо. Це був жахливий погляд, чи то божевільний, чи то гнівний і повний жаху перед смертю і перед незнайомими особами лікарів, схилившись над ним. Погляд цей обійшов всіх в якусь частку хвилини. І тут — це було незрозуміло й страшно, я досі не розумію, але не можу забути, — тут він раптом підняв догори ліву руку (яка рухалася) і не вказав нею кудись вгору, не те погрозив всім нам. Жест був незрозумілий, але угрожающ, і невідомо, до кого і до чого він ставився… В наступний момент душа, зробивши останнє зусилля, вирвалася з тіла».

До цього моменту екстрений пленум ЦК КПРС, який зняв Сталіна з усіх посад, вже годину як завершився. Соратники ще за життя свого безпорадного бога скинули його, зняли з керівних постів і поділили владу. Нова епоха настала і для номенклатурних дач: сталінськими резиденціями нове «колективне керівництво» країни користуватися не збиралося.

Мала їдальня на Ближній дачі. Тут Сталін переніс інсульт

Великий зал на Ближній дачі. На цьому дивані Сталін помер