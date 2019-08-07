Міф про радянську «душевності»

Так, друзі, сьогодні настала черга розібратися з ще одним міфом всіх любителів СРСР, антизахідників, читачів книг про “попаданцев” і сталинофилов — про те, що в СРСР люди були нібито якось душевніше” і добрішим, допомагали один одному і взагалі жили душа в душу, а зараз все це пішло безповоротно, канув у небуття разом з “радянської Атлантидою”.

“Ах яка була держава, ах які в ній люди жили!” — вскрикивают фанати СРСР, і тут же тікають хаяти прокляті дев’яності, коли на простори колись великої країни з Марса і Венери раптово завезли якихось гопників і бидло. Насправді радянські люди дійсно багато в чому відрізнялися від сучасних, але те що фанати совка називають “душевністю” — мало у своїй основі зовсім інші корені.

Отже, в сьогоднішньому пості – розбираємося з міфом про радянську “душевності”. Обов’язково заходьте під кат, пишіть вашу думку в коментарях, ну і додаватися в друзі не забувайте. І так, на телеграм-канал теж підписуйтесь)

Коріння радянського гостинності.

Під радянською “душевністю” фанати совка зазвичай розуміють радянських гостинність. Цим словом називається зазвичай готовність у будь-який час прийняти у себе вдома будь-яких далеких родичів і дозволити їм жити у себе вдома скільки завгодно довгий час. Ситуація багато раз обігравалася в радянських фільмах — раптово в квартирі відчиняються двері, і “як сніг на голову” раптом звалюється якась далека рідня з далеких країв СРСР, після чого квартира наповнюється радісним, майже святкової метушні.

Так ось — виникала подібна ситуація зовсім не з-за якогось особливого радянського розташування до рідні, а з-за викривленої системи суспільних відносин. “Рідня” починала кататися по країні або з-за вступу до Внз, або за необхідності отримання медичних послуг, або просто “за покупками”. Все це показує, наскільки нерівномірно був розвинений СРСР — люди просто змушені були їхати в союзні столиці і великі міста, щоб отримати хоч щось.

По-друге — готельний і орендний бізнес був відсутній у країні як клас, у всі готелі в великих містах можна було вбиться тільки “по блату” — маючи серед адміністрації “знайомства” або занісши понад вартості номера “на лапу” — що могли собі дозволити далеко не всі радянські громадяни. Тільки лише тому люди змушені були тягнутися на підселення до родичів.

Виглядало це так — в мікроскопічну безкоштовну радянську хрущовку на околиці Москви, Ленінграда чи Києва приїжджали родичі з села і залишалися жити на період від кількох днів до кількох місяців. Уявіть собі картину, коли і так обмежені умови тісної радянської хрущовки набивалося ще від одного до трьох і більше осіб — дві мікроскопічні кімнати виявлялися заставленими розкладачками, або (якщо розкладачок не вистачало) — гостям стелили “скатки” на підлозі. Загалом, і так стесненная життя в “хруще” починала нагадувати життя в якийсь гуртожитку.

Навіщо були потрібні посиденьки на кухнях?

Інший приклад радянської “душевності”, про який люблять розповідати фанати совка — це чисто совкові посиденьки на кухнях. Ах як душевно ми сиділи на кухнях! — вскрикивают фанати СРСР, і тут же тікають співати пісні про тумани, запахи тайги і искусанные комарами дупи — оспівуючи романтику безглуздих радянських хитань по лісах і болотах.

Виглядали ці посиденьки так — на мікроскопічної радянської кухні, часто площею не більше 6 кв. метрів збиралося від трьох до восьми і більше осіб, які пили горілку, закушували її який-небудь кількою в томаті і майже одночасно курили, чому в квартирі стояв такий тютюновий штин, що в повітрі можна було вішати сокиру. Під розстроєну семиструнну гітару співали ті самі пісні про запахи тайги, а також велися розмови на політичні теми.

Власне, ці “душевні посиденьки на кухнях показують цілих дві величезні проблеми совка. По-перше — на відміну від західних країн, в СРСР не існувало нормальних кафе, куди можна було прийти і нормально поспілкуватися з друзями — в совку існували або брудні пивні для радянських алкоголіків, або дитячі кафе “Морозиво”, або пафосні “ресторани” — в яких потрібно було залишити півзарплати.

А друга проблема полягає в тому, що в совку говорити правду можна було тільки вдома на кухні — куди запрошені виключно “всі свої”. Будь-які політичні розмови в кафе могли закінчиться доносом — як сталося зі знаменитим радянським артистом Юрієм Бєловим.

В країні забороненої демократії.

Що ж у нас виходить в результаті? Те, що совки називають якоїсь там особливої радянської “душевністю”, виникало лише з недоліків радянської системи — стосунки з ріднею підтримувати було потрібно, треба було їх час від часу терпіти у себе вдома — сьогодні ми їм допоможемо, завтра вони нам — так і проживемо в цій непристосованою для життя країні. З кухонними посиденьками приблизно та ж історія — їх проводили не через якийсь там “душевності”, а з-за відсутності нормальних місць відпочинку і боязні говорити правду на вулицях…

Такі справи.