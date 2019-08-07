Страх, недовіра і жага грошей

Росіяни вважають, що без поліпшення економічної ситуації в країні ніякі особисті зусилля не здатні підняти їх добробут.

За даними моніторингу РАНХиГС та Інституту Гайдара, всі основні галузі російської економіки, крім добувної промисловості, всупереч обіцянкам уряду, особливого зростання не демонструють. Будівельна галузь, роздрібна торгівля та платні послуги населенню стагнують, в оптовій торгівлі триває спад. Загороджувальна тарифна політика Євросоюзу та Китаю разом з невисокою якістю російських товарів призводять до скорочення експорту. «Слабкий внутрішній попит, падіння приватних інвестицій і відтік капіталу не дають на даний момент підстав вважати, що період стагнації в російській промисловості завершується», — вважають аналітики.

З початку 2019 року стало помітно різке скорочення чисельності робочої сили — на 0,8 млн осіб порівняно з першим кварталом 2018 року. При цьому за весь минулий рік показник зменшився лише на 0,1 млн осіб. В результаті кількість економічно активних громадян, якщо не брати в розрахунок Республіку Крим і Севастополь, повернулося до рівня 2005 року. Саме по собі скорочення робочої сили ще більше обмежує потенціал для економічного зростання. Разом з тим, знижується економічна активність тих, хто ще потрапляє в категорію працюючих.

«Можна припустити, що в даний час досягнуто межу економічної активності населення в основних трудових віках», — резюмують автори моніторингу.

Влаштуватися на хорошу роботу росіянам заважає погана освіта. Серед трьох тисяч респондентів таких виявилося більше половини. При цьому важливою характеристикою якості освіти автори моніторингу називають його затребуваність. Зараз, за даними дослідження, працюють за отриманою професією або спеціальністю, наближеної до неї, лише 56%. Неможливість використовувати в роботі отримані знання робить подальше підвищення якості освіти в очах росіян безглуздим. При цьому, маючи посереднє освіта, люди змушені йти на роботу, яка не вимагає від них особливих компетенцій.

Аналітики стверджують, що кожен п’ятий зараз боїться втратити роботу. Після 35 років загроза тільки посилюється, досягаючи свого піку до передпенсійного віку. Близько 45% вважають, що знайти роботу не гірше наявної буде складно, а 20% взагалі не вірять в таку перспективу.

Для молодих пошук нової роботи не представляє проблеми, але ближче до 40 років ситуація змінюється. І тих, хто говорить про зниження свого соціального статусу, стає помітно більше, ніж тих, хто пишається підвищенням.

При цьому самі ж респонденти стверджують, що у важкі часи розраховувати їм особливо не на кого. Основними каналами допомоги традиційно вважаються родичі і друзі. Але приблизно 30% заявляють, що у них немає ні тих, ні інших. Принаймні — з числа тих, на якого можна було б покластися. Чисельність цієї групи зростає в основному за рахунок людей старших вікових груп.

На тлі погіршення ситуації в економіці в країні зростає тотальна недовіра. Майже половина респондентів заявили, що людей, яким вони довіряють, дуже мало або немає зовсім. Росіяни стали менше довіряти колегам. Цей показник скоротився на чверть. На 18% стало менше тих, хто довіряє друзям, і на 12% — родичам.

«В цілому можна сказати, що соціальний капітал в Росії є досить дефіцитним ресурсом розвитку, оскільки соціальна згуртованість недостатньо висока, а міжособистісне і міжгрупове довіра має тенденцію до зниження», — резюмують автори моніторингу.

Тим часом у країні все більше зростає запит на підвищення зарплати — як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників. Особливо незадоволені оплатою праці люди у віці 45-54 років.

«Приблизно 40% респондентів основною умовою зростання добробуту, а слідом за ним і підвищення доступності інших ресурсів розвитку називають поліпшення економічної ситуації в країні. Порівняно з цим чинником всі інші, включаючи особисті зусилля, відходять на другий план», — відзначають аналітики.