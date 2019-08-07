Голобуцький: «Вибори минули – і акценти в заявах Коломойського вже інші»

Політтехнолог Олексій Голобуцький проаналізував нове інтерв’ю олігарха Ігоря Коломойського російському виданню «РБК». Політтехнолог зауважив, що після виборів акценти в заявах Коломойського стали іншими, якщо в попередньому інтерв’ю олігарх заявляв, що в Україні – громадянська війна, хоча Росія сприяє фінансами, то вже в новому він каже трохи інакше, що на Донбасі – «фінансований Росією військовий конфлікт всередині лише двох областей за воєнної участі Росії». Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політтехнолога у соцмережі фейсбук.

Олексій Голобуцький у своєму дописі звертає увагу на те, що свіже інтерв’ю Коломойського «РБК» з достатньо різко зсунутими акцентами в бік антиросійської позиції однозначно свідчить про те, що Коломойський позиціонує себе як активного політичного гравця.

«Зауважте: в попередньому великому інтерв’ю – а це було перед парламентськими виборами – говорив він приблизно те саме… Але геть з іншими акцентами. В результаті вийшло, що «в Україні – громадянська війна, хоча Росія сприяє фінансами», а Зеленський – цілком собі проросійський діяч, як і Ігор Коломойський. Тобто, Зеленський – хороша альтернатива Медведчуку, а “Слуга народу” – приваблива проросійська альтернатива Опоплатформі і Опоблоку», – зауважує політолог.

Голобуцький також пише про те, що перед Коломойським зараз зовсім інше завдання ніж перед виборами.

«Вибори минули – і акценти в заявах Коломойського вже інші. На Донбасі – «фінансований Росією військовий конфлікт всередині лише двох областей за воєнної участі Росії». Просто нюанс – але виглядає вже як проукраїнська позиція. Бо зараз в Коломойського інша задача: не підтримати свого протеже, а утвердитись самому в якості серйозної політичної фігури, з якою мусять рахуватись і домовлятись всі гравці.

Інтерв’ю чітко дає зрозуміти: Коломойський готовий до торгу в розумних межах. В нього свій інтерес: очікувані економічні ускладнення восени і потреба провести певні закони. В інших політиків – їхній інтерес: втримати свої бізнеси, втримати впливовість у тих чи інших сферах, уникнути жорсткого судового переслідування і же більш жорсткої медійної кампанії.

Їм є що запропонувати одне одному. Чекаємо розгортання торгів», – пише Олексій Голобуцький.

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Нагадаємо, що олігарх Ігор Коломойський дав інтерв’ю російському виданню РБК. Бізнесмен не в перший раз заявив про “громадянський конфлікт” на сході України (насправді там – російсько-українська війна), чатах з президентом Володимиром Зеленським та про те, що нікуди не збирається більше виїжджати з України.

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