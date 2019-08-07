Не наша вина: Орєшкін звинуватив США і Китай в уповільненні зростання економіки РФ

Уповільнення темпів зростання економіки РФ у першому півріччі 2019 року обумовлена слабкістю світової економіки на тлі торгових воєн, головними героями яких є США і Китай, заявив журналістам міністр економічного розвитку РФ Максим Орєшкін, повідомляє «».

«Зрозуміло, що вплив буде, і, дійсно, один з чинників уповільнення економіки в першому півріччі — це слабкість світового економічного зростання. Не головний, але один з тих, що вплинув на економічну динаміку», — сказав він.

За словами Орєшкіна, торгові війни — це те, що буде сильно бити по світовій економіці і, відповідно, світової промислової динаміці, за цінами на сировинні товари.

Нагадаємо, раніше Росстат повідомив, що зростання ВВП РФ в 2018 році склав 2,3%, у четвертому кварталі — 2,7%. Однак, за даними Мінекономрозвитку, які були опубліковані в липні 2019 року, в першому кварталі зростання російської економіки сповільнилося до 0,5%. про другому кварталі поточного року ВВП РФ виріс на 0,8%, а у першому півріччі — на 0,7% в річному вираженні. Офіційний прогноз Мінекономрозвитку передбачає зростання ВВП РФ в 2019 році на 1,3%.

Банк Росії повідомляв, що зростання економіки РФ знаходиться на рівні нижче очікувань ЦБ. Банк Росії в середині червня знизив прогноз зростання ВВП країни в 2019 році до 1-1,5% з 1,2-1,7%.