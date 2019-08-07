У Дніпрі за 32 мільйони продають спортивно-оздоровчий комплекс

Державне підприємство «СЕТІВ» виставило на аукціон спортивно-оздоровчий комплекс з басейном «Перспектива», який розташований у другої черги містобудівного ансамблю «Крутогірний» в Дніпрі. Торги заплановані на 29 серпня, повідомляє видання «Інформатор. Гроші».

Стартова ціна за 2 116,2 кв. м спорткомплексу становить 32

млн 004 тис. 180 грн.

У комплекс входять:

– басейн 25 х 9 кв. м з сучасним обладнанням для

знезараження води;

– гідромасажний басейн;

– кілька різноманітних лазень;

– арома-грот;

– масажні кабінети;

– кабінет таласотерапії;

– тренажерний зал;

– великий і малий аеробні локації;

– фіто-бар з кухнею.

«На момент підготовки матеріалу (6 серпня) тільки один

учасник подав заявку. За умовами торгів, учасники повинні зробити

початковий внесок в 1 млн 600 тис. 209 грн», – зазначає ЗМІ.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «СЕТІВ» виграло тендер на визначення організатора електронних торгів з реалізації арештованого майна.