У Дніпрі за 32 мільйони продають спортивно-оздоровчий комплекс

Державне підприємство «СЕТІВ» виставило на аукціон спортивно-оздоровчий комплекс з басейном «Перспектива», який розташований у другої черги містобудівного ансамблю «Крутогірний» в Дніпрі. Торги заплановані на 29 серпня, повідомляє видання «Інформатор. Гроші».
Стартова ціна за 2 116,2 кв. м спорткомплексу становить 32
млн 004 тис. 180 грн.
У комплекс входять:
– басейн 25 х 9 кв. м з сучасним обладнанням для
знезараження води;
– гідромасажний басейн;
– кілька різноманітних лазень;
– арома-грот;
– масажні кабінети;
– кабінет таласотерапії;
– тренажерний зал;
– великий і малий аеробні локації;
– фіто-бар з кухнею.
«На момент підготовки матеріалу (6 серпня) тільки один
учасник подав заявку. За умовами торгів, учасники повинні зробити
початковий внесок в 1 млн 600 тис. 209 грн», – зазначає ЗМІ.
Раніше SKELET-info повідомляв, що «СЕТІВ» виграло тендер на визначення організатора електронних торгів з реалізації арештованого майна.