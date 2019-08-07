Зеленський виступив із заявою у Туреччині

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупований Росією Крим повернеться в склад держави.

Відповідні слова прозвучали під час виступу перед кримськотатарською громадою в Туреччини 7 серпня.

«Я точно знаю, що настане день, коли Крим обов’язково повернеться в Україну і роз’єднані кримськотатарські родини зберуться за одним столом, і далі в його історії будуть тільки щасливі свята», – сказав президент.

Також він подякував українську громаду в Туреччині за підтримку і допомогу в оздоровленні українських дітей на курортах.